Mercato, le Real Madrid met un cadre à la porte

Le Real Madrid va se débarrasser d’un de ses cadres lors du prochain mercato estival.

Cet été, deux cadres du Real Madrid, Toni Kroos et Luka Modric, arrivent à la fin de leur contrat. Mais la Maison Blanche veut se séparer de l’un et libérer l’autre. C’est qu’a annoncé la presse espagnole, ce mardi.

Le Real Madrid veut libérer Modric

Les 12 années passées de Luka Modric dans l'équipe merengue touchent à leur fin. Lundi soir, le journaliste espagnol, Duardo Inda, a déclaré sur l’émission El Chiringuito le Real Madrid a pris une décision à propos de l’avenir du milieu de terrain croate. Contrairement à Toni Kroos qui devrait être prolongé.

« Le club veut que sa période en tant que joueur du Real Madrid se termine. Madrid ne lui a toujours pas parlé, et après les demi-finales de la Ligue des Champions (face au Bayern Munich), il donnera rendez-vous au rez-de-chaussée du Bernabéu pour qu'on lui dise ce qui va lui arriver. Et le Real Madrid, je l'ai déjà dit ici, son intention n'est pas de prolonger son contrat et de mettre fin à son séjour au club merengue. Il aimerait continuer, car il a également montré lors des derniers matchs qu'il est dans un niveau de forme plus qu'acceptable et qu'il est un très bon joueur, et en plus, il va jouer au Championnat d'Europe », a déclaré Inda.

Modric ne veut pas partir cet été

Après la victoire du Real Madrid face au Barça (3-2) lors du Clasico, le vétéran milieu de terrain croate a pris une décision pour son avenir. Alors qu’il est cité vers la Premier League, notamment à Chelsea, l’ancien milieu de terrain de Tottenham ne veut pas bouger d’un seul pas. Lui qui avait renouvelé d'une saison l'année dernière jusqu'en 2024.

Selon les récentes informations de la presse espagnole, l’ancien central de Dinamo Zagreb refuse d'être relégué à un rôle perturbateur et revendique avec ses performances à Manchester (Ligue des champions) et le Clásico (LaLiga) une année de plus au Real Madrid. Le joueur de 38 ans ne veut pas que ce soit sa dernière année à Madrid. Modric aurait également des avances de l’Arabie Saoudite.