Luka Modric prolonge avec le Real jusqu'en 2023

Le milieu de terrain croate ne quittera pas les Merengue cet été : il s'est engagé avec le club madrilène pour une saison supplémentaire.

Le Real Madrid a officiellement annoncé le renouvellement du contrat de Luka Modric pour une saison, jusqu'au 30 juin 2023. Cela signifie que le milieu de terrain croate jouera sa onzième saison en tant que joueur du Real Madrid.

Un année de bonheur en plus

En dix saisons au sein de la Casa Blanca, Modric a disputé 436 matches officiels pour le Real Madrid, ce qui fait de lui le 20e joueur ayant disputé le plus de matches dans l'histoire du club. Il a marqué 31 buts et délivré 73 passes décisives.

Modric est arrivé au Real Madrid en août 2012 et, après des premiers mois quelque peu difficiles, à la fin de sa première saison, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid et, après sa deuxième saison, il est devenu un élément fondamental de l'épine dorsale de l'équipe qui, au cours de ces neuf dernières années, a remporté, entre autres, cinq Ligue des champions.

Alors qu'il y avait peu de doutes tout au long de l'année sur son éventuel renouvellement, le silence a prévalu tout au long de ces mois. Modric, en grand professionnel qu'il est, a préféré se concentrer sur le football et attendre de s'asseoir avec Madrid une fois la saison terminée.

Les deux parties ayant pris une décision claire, les négociations ont été rapides et directes : Modric restera au Real Madrid pour une année supplémentaire et continuera à diriger l'équipe de Carlo Ancelotti depuis le milieu de terrain.

Le but qui a changé la carrière de Luka Modric

Comme nous l'avons mentionné, les premiers jours de Luka Modric au Real Madrid n'ont pas été faciles. Le joueur de Zadar a eu du mal à convaincre José Mourinho qu'il devait être un titulaire dans l'équipe.

Cette année-là n'est pas la meilleure pour faire ses débuts au Real Madrid : la guerre Mourinho-Casillas est au centre de toute l'actualité madrilène tandis que la LaLiga est "jetée" en début de saison et que Lewandowski contrarie le rêve du dixième européen avec Dortmund.

L'article continue ci-dessous

Face à Manchester United un peu plus tôt dans la compétition, Modric entre en jeu à la 66e minute, alors que les Merengue sont menés 1-0.

Il a inscrit un superbe but pour égaliser et donner l'avantage au Real Madrid après un but de Cristiano Ronaldo.

Depuis ce but, la carrière de Luka Modric au Real Madrid ressemble à une fusée spatiale : il n'a pas trouvé de plafond. Modric est passé d'un bon milieu de terrain à l'un des meilleurs de tous les temps et le seul joueur à ce jour à avoir remporté le Ballon d'Or dans l'ère Cristiano-Messi (Benzema vise à être le deuxième cette année).