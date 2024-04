Real Madrid, Modric a tranché pour son avenir

En fin de contrat cet été, Luka Modric vient de prendre une décision radicale pour son avenir à la Maison Blanche.

Dès le 1er juillet prochain, Luka Modric sera un joueur libre de tout contrat s’il n’a pas été renouvelé par le Real Madrid. Mais sera-t-il prolongé ou pas par le club Blanc ? Alors qu’aucune issue n’est encore sortie de cette interrogation, le joueur vient de prendre une décision pour son avenir.

Modric ne veut pas bouger

Le Real Madrid s’est défait du FC Barcelone (3-2), mercredi, à Santiago Bernabéu lors du 257e Clasico de l’histoire entre les deux formations rivales. Après ce match à l’issue duquel la Maison Blanche a fait un grand pas vers le sacre, le vétéran milieu de terrain croate a pris une décision pour son avenir. Cité vers la Premier League, l’ancien de Tottenham ne veut pas bouger d’un seul pas.

Selon les informations de AS, l’ancien central de Dinamo Zagreb refuse d'être relégué à un rôle perturbateur et revendique avec ses performances à Manchester (Ligue des champions) et le Clásico (LaLiga) une année de plus au Real Madrid. Le joueur de 38 ans ne veut pas que ce soit sa dernière année à Madrid.

Il faut noter que le temps de jeu du milieu de terrain croate a considérablement diminué cette saison. Jusque-là, Luka Modric a un totale de 1 857 minutes jouées. Bien loin des 3 165 minutes qu'il a jouées, avec un rôle déjà en diminution, la saison dernière. Mais le joueur ne veut pas abandonner et est déterminé à démontrer, jusqu'au dernier match, qu'il peut gagner, grâce à ses propres performances, une année supplémentaire de contrat avec ce qui deviendra le joueur le plus ancien de la glorieuse histoire du Real Madrid.

Rodrygo ne veut pas bouger non plus

S’il est menacé en raison de la prochaine probable arrivée de Kylian Mbappé, Rodrygo Goes ne cesse de donner de la voix. Le Brésilien l’a une fois encore fait, dimanche soir, après la victoire au Clasico contre le FC Barcelone (3-2) à Bernabéu.

« J'aime tellement ce club. J'espère que mon avenir sera toujours ici », a-t-il déclaré au micro de BeIN Sports après la victoire face au Barça après la 32e journée du championnat espagnol. Il est sous contrat avec la Maison Blanche jusqu’en juin 2028.