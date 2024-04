Bayern Munich - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid au match aller des ½ finales de la Ligue des champions. Les dernières infos ici.

La première demi-finale aller de Ligue des champions de l’UEFA a lieu ce mardi 30 avril 2024. Il s’agit d’un choc entre deux cadors européens très reconnus dans l’arène de la compétition, le Bayern Munich et le Real Madrid, ce dernier étant le plus titré en la matière. L’Allianz Arena servira de lieu à ce choc de haut niveau.

Le Real Madrid, comme en 2018 ?

Sextuple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, le Bayern Munich vise un septième titre dans la compétition. Bien que la formation bavaroise ne soit pas trop en forme, le titre reste un rêve pour Thomas Tuchel et ses hommes après avoir perdu le championnat en faveur du Bayer Leverkusen, qui a été sacré pour la première fois de son histoire. Vainqueur d’Arsenal au tour précédent, le Bayern pense se défaire du Real Madrid ce mardi afin d’égaler le Real Madrid en confrontations directes (12 victoires pour le Real, 11 pour le Bayern, 3 nuls) pour prendre une option pour la finale. Les cinq dernières sorties des Munichois toutes compétitions confondues sont rassurantes avec quatre victoires pour un match nul.

De l’autre côté de la ligne de bataille, le Real Madrid, tombeur de Manchester City au bout d’un match fou en quarts de finale, pense avoir réussi le plus dur pour espérer un quinzième trophée de l’histoire. Les Madrilènes veulent se passer du Bayern Munich comme ce fut le cas en 2018 lors des demi-finales de la même compétition. Vainqueurs de la manche aller (1-2) à l’Allianz Arena, les Merengues avaient réussi un match nul au retour (2-2) à Bernabéu avant d’aller remporter le troisième titre d’affilée contre Liverpool (3-1).

C’est ce que pense refaire le Real Madrid, qui a marqué un total de 41 buts (contre 39 encaissés) contre le Bayern Munich. Vainqueur du Clasico face au FC Barcelone (3-2) et de la Real Sociedad (0-1), le weekend écoulé, les hommes de Carlo Ancelotti sont en pleine confiance avant le déplacement à Munich.

Horaire et lieu de match

Bayern Munich – Real Madrid

½ finale aller/Ligue des champions

Lieu : Allianz Arena

A 21 heures française

Les compos probables du match Bayern Munich - Real Madrid

Bayern Munich : Neuer – Davies, Dier, Kim, Kimmich – Pavlovic, Goretzka – Gnabry, Musiala (ou Guerreiro), Müller – Kane

Real Madrid : Lunin – Mendy, Tchouameni, Rüdiger, Vazquez – Kroos, Camavinga, Valverde – Bellingham – Vinicius Jr, Rodrygo

Sur quelle chaîne suivre le match Bayern Munich - Real Madrid

La rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid sera à suivre ce mardi 30 avril 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et RMC Access.