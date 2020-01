Marseille, Villas-Boas : "L'objectif du club est de gagner quelque chose"

André Villas-Boas s'est exprimé en conférence de presse sur la deuxième partie de saison de l'OM.

Marseille a un défi en seconde partie de saison : accrocher la Ligue des Champions. Mais l'OM se voit confronté à un calendrier ardu.

« On rencontre plusieurs rivaux directs à l’extérieur. Six mois d’une importance extrême pour nous. Eviter les suspensions, les blessures. Thauvin est un retour important pour nous. On a cette chance contre Rennes parce qu’en cas de victoire, on peut continuer à profiter de cette position confortable (2e place du classement). Rennes est très bien en termes de résultats et de qualité de jeu. Début février, on a et Saint-Etienne à l’extérieur. Ce sont ce type de dates qui sont difficiles pour nous. Si on reste qualifiés en , c’est bien. Si on est éliminé, les espaces entre les matches peuvent être dangereux », a confié le coach marseillais André Villas-Boas en conférence de presse.

L'entraîneur phocéen a évoqué le rendez-vous de Coupe de contre Trélissac qui lancera la saison marseillaise, l'occasion de renflouer la vitrine à trophées :

« L’objectif principal est la qualification en Ligue des Champions, mais le palmarès du club c’est important. Je veux essayer d’aller le plus loin possible en coupe. On a sauté trop tôt en . Je ne peux pas dire que c’est un objectif principal, mais c’est quelque chose qui te fait rêver. À la fin (de la carrière), tu regardes le palmarès de chaque joueur. Si on retire Ricardo Carvalho qui a tout gagné, il ne reste pas trop de trophées (au sein de l’effectif phocéen). L’objectif, pour la dimension du club, est de gagner quelque chose », a ainsi expliqué le coach portugais de l'OM.