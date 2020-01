AC Milan, Ibrahimovic : "En 2012, je ne voulais pas partir"

De retour à l'AC Milan, l'attaquant de 38 ans a été présenté devant la presse et est revenu sur son départ au PSG en 2012.

Champion d' avec l' en 2011, Zlatan Ibrahimovic a quitté le club rossoneri au sommet de son art. Vendu au à l'été 2012, le Suédois avait longtemps hésité à signer pour le club français, étant très attaché à Milan mais qui avait besoin de le vendre pour des raisons financières. De retour à l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic a été présenté devant la presse ce vendredi et a confessé qu'il n'a jamais été à l'origine de son départ en 2012.

"La dernière fois (en 2012, lors de son transfert au PSG, ndlr) je ne voulais pas partir. Je respecte beaucoup Milan comme club. La situation était comme elle était, on n’a rien pu faire. Puis, je suis allé au PSG, United, Galaxy... Milan est comme ma maison. Quand je suis arrivé de Barcelone (en 2010), Milan m’a apporté la joie de rejouer au football. Milan c’est toujours Milan, l’histoire tu ne peux pas la changer. Je crois à ce que je fais ou je ne serais pas ici, je suis assis à côté de ces légendes (Maldini/Boban), ça aurait été mieux peut être les avoirs sur le terrain (rire)", a expliqué le Suédois.

"J'aurais pu revenir l'an dernier"

Zlatan Ibrahimovic a encore faim et ne vient pas faire du tourisme : " Physiquement, j'ai changé beaucoup; mais mentalement, je n'ai pas tant changé que ça. L'expérience change, je fais les choses différemment. Un joueur intelligent sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Avec les jeunes coéquipiers, je serai encore plus méchant (rire). J'ai deux enfants et je sais comment faire pour faire grandir les enfants ! Je ne suis pas ici parce que je suis Ibrahimovic, je suis ici parce que je repars à zéro et je dois avoir des résultats. Je suis heureux, je suis ici pour aider, je ne suis pas ici pour être une mascotte a côté du Diable" .

"Je ressens l’enthousiasme des supporters, j’ai une belle relation avec les supporters, c’est important d'avoir les supporters derrière nous. 50% de ce que on fait c’est les supporters. Je me sens prêt et je veux jouer même aujourd’hui.. Cette équipe a de la qualité pour faire plus, les objectifs ne sont pas de courir un 100 mètres mais c’est un marathon, j’ai toujours eu des défis, mais le défi aujourd’hui est différent. Je n’ai pas perdu la passion pour ce que je fais ", a ajouté l'attaquant de 38 ans.

Zlatan Ibrahimovic a livré les détails de son retour à Milan : " Après le dernier match avec LA j’ai parlé à Paolo Maldini, j’ai eu plus de demandes à 38 ans que à 28. Je cherchais de l’adrénaline... après j’ai parlé avec Paolo. Et après l’ (défaite 0-5) j’ai reçu encore plus d’appels. J’avais parlé avec Leonardo pour revenir la saison dernière, mais je ne me sentais pas prêt... je me sentais bien à LA. Aller aux USA c’était pour me sentir vivant, et après deux ans je me sens plus que vivant. Cristiano Ronaldo ? C'est bien qu'il soit en Italie. On va voir ce qu'il se passe" .