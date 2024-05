Manchester United - Manchester City (2-1), les Red Devils matent leurs rivaux et remportent la Cup

Man United a crée la sensation en dominant City (2-1) en finale de la FA Cup. Ten Hag quitte le club en gagnant la bataille face à Guardiola.

Par Nassim Beneddra

Auteur d’une saison plus que laborieuse en Premier League (la plus mauvaise depuis 34 ans), Manchester United avait peu d’espoirs de déjouer les pronostics face à son rival Manchester City en finale de la FA Cup. Se coltiner un adversaire qui domine largement le football outre-manche depuis quatre saisons et qui laisse peu de miettes à ces concurrents anglais représente un challenge à la hauteur de l’ascension du Mont Everest. Mais le football réserve toujours des dénouements insoupçonnés et la vérité du terrain peut éclipser tous les contextes défavorables d’avant match.

Garnacho intenable

Solide, résiliente et hyper efficace, l’équipe de Ten Hag nous a agréablement surpris en cette belle après-midi à Wembley, notamment en première mi-temps où on se demandait sérieusement si les Citizens finiraient par se procurer une occasion nette face à eux. Il n’y a eu quasiment aucune pour les hommes de Guardiola. Le rayonnement est venu de Garnacho, Burno Fernandes, Amrabat et consorts. Disciplinés au milieu de terrain, à l’affut du moindre ballon à la récupération et clinique dans les zones de vérité.

Certes, il a fallu une erreur grossière de Gvardiol pour que Garnacho donne l’avantage au MU seul devant les buts vides (1-0, 30e ), mais cette première avance était largement méritée car les Mancuniens étaient le seuls à faire lever la foule jusque-là. L’enchainement des passes et la disponibilité constante des joueurs offensifs ont fait peser une menace constante dans la zone adverse. Le second but des Red Devils fut un modèle de ce style, avec une percée de Garnacho sur le côté droit, un relais sur Bruno Fernandes auteur par la suite d’une passe décisive magique pour Mainoo (38e).

Getty

Une réaction tardive des Citizens

Mais Guardiola, qui ne s’est jamais senti à l’aise dans son costume trois pièces aujourd’hui a su faire les bons ajustements à la mi-temps pour donner une autre tournure à cette finale, du moins au niveau de la maitrise technique et de la bataille du milieu de terrain. Trois changements à la pause avec les entrées de Akanji, Doku et Alvarez ont complétement changé le visage des Citizens. Les occasions de buts se sont alors enchainées pour les champions d’Angleterre. Haaland a heurté la transversale (55e), Walker a enfin inquiété Onana (59e, 77e) et Alvarez aurait pu aussi réduire le score avec un peu plus de justesse devant les buts (61e, 64).

Mais seul Jeremy Doku très remuant sur le côté gauche a su se montrer adroit et tromper Onana (1-2, 87e) à quelques minutes de la fin. Manchester a préservé jusqu’au bout son but d’avance et a fait preuve d’un grosse solidité défensive dans les derniers instants pour arracher sa 13e Cup. Une sacrée sensation et une belle récompense pour la dernière de Erik Ten Hag. Le coach néerlandais a réussi son pari de sortir par la grande porte en offrant un beau trophée au peuple mancunien. Son pari titulariser Mainoo devant était osé, mais réussi face à un City souvent emrpunté.

Cette victoire n’a pas été volée, car son équipe s’est libérée aujourd’hui en corrigeant ses défauts et en montrant un supplément d’envie qui faisait défaut à son adversaire. Encore une belle sensation en cette fin de saison, où le côté romantique de football a encore pioché et c’est ce qui fait le beauté de football où rien n’est jamais acquis.