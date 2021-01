Manchester United-Manchester City : « l'écart entre les deux clubs se réduit » selon Solskjaer

C'est un Ole Gunnar Solskjaer confiant qui aborde le derby de Manchester en demi-finale de la League Cup.

Mercredi, à 20h45, reçoit à l'occasion de la demi-finale de la .

Et pour Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, il n'est pas question de galvauder cette épreuve et de privilégier le championnat comme il l'a déclaré en conférence de presse : « Ce match est très important. Nous n'avons plus qu'un seul obstacle à franchir pour atteindre la finale. Et nous voulons remporter cette coupe. Depuis la demi-finale perdue la saison dernière (contre Man City, n.d.l.r.) nous avons énormément progressé. Nous savons désormais ce que nous avons à faire pour les éliminer. Nous sommes confiants et nous n'aurons pas d'excuse en cas d'élimination. »

Solskjaer reconnaît également que son équipe aura l'avantage de la fraîcheur physique : les Reds Devils ont joué vendredi en championnat (contre ) tandis que Manchester City a joué dimanche, sur le terrain de : « Nous avons eu quatre jours pour nous préparer et nous serons plus frais que City. Cette saison est longue mais je gère mon effectif avec pas mal de turn-over pour le préserver. Manchester City s'est d'ailleurs facilement imposé à Chelsea car ils étaient plus frais puisqu'ils ont bénéficié d'une pause. » Avant de rencontrer Chelsea, City devait en effet affronter le 28 décembre mais la rencontre a été reportée à cause du coronavirus.

C'est d'ailleurs un Manchester United presque au complet qui se présente face à City. Solskjaer ne déplore en effet que deux absences : la première est celle d'Edinson Cavani, suspendu, et la deuxième est celle de Phil Jones, blessé depuis plusieurs mois et qui n'a pas encore joué le moindre match cette saison.

Solskjaer s'est aussi exprimé sur le style de jeu de Manchester City et il se montre admiratif du travail effectué par Pep Guardiola : « Vous ne savez jamais quelle tactique va choisir Pep Guardiola mais contre ses équipes, il est impératif de bien défendre. Il est toujours difficile d'avoir la possession du ballon dans le camp de son équipe et ils font un excellent pressing. Quand nous aurons le ballon, il faudra que nous puissions le garder, il faudra déjouer leur pressing. Les matches de Man City sont souvent époustouflants mais l'écart entre nos deux équipes se réduit. »