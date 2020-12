Cavani suspendu trois matches pour son message raciste

L'attaquant uruguayen a été sévèrement puni pour sa publication à connotation raciste sur les réseaux sociaux.

L'attaquant de Edinson Cavani a été sanctionné par la Football Association de trois matches de suspension après avoir été reconnu coupable de faute à la suite d'une publication sur Instagram en novembre dernier.

L'attaquant a pris la décision de ne pas contester la charge et manquera par conséquent les prochains matchs de United contre , et .

Il a également été condamné à une amende de 100000 £ (111000 euros) et contraint à suivre un stage anti-raciste après que son message ait été jugé insultant, abusif, inapproprié et discréditant le jeu. Il semblerait que le club a demandé à la FA d'utiliser l'argent de l'amende pour des projets et des initiatives antiracistes.

L'accusation est intervenue après que le joueur de 33 ans ait répondu à un message de célébration envoyé par un ami avec les mots «Gracias negrito». Le joueur de 33 ans a rapidement supprimé le message et s'est excusé pour son initiative, en disant: "Le message que j'ai posté après le match de dimanche se voulait un salut affectueux à un ami, le remerciant pour ses félicitations après le match. La dernière chose que je voulais faire était d'offenser quiconque. Je suis totalement opposé au racisme et j'ai supprimé le message dès qu'il a été expliqué qu'il pouvait être interprété différemment. Je tiens à m'excuser sincèrement pour cela. "

Goal croit savoir que Cavani a décidé de ne pas faire appel de l'accusation - malgré son insistance sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur honnête - par respect et solidarité avec la lutte contre le racisme dans le football. Une nouvelle décision signifiait qu'en cas de culpabilité, la durée minimale d'interdiction pour cette infraction est de trois matches et le club mancunien est heureux que l'instance dirigeante ait imposé la sanction la plus basse possible.

Une déclaration de Manchester United sur la décision se lisait ciomme suit: «Comme il l'a déclaré, Edinson Cavani n'était pas au courant que ses propos auraient pu être mal interprétés et il s'est sincèrement excusé pour le message et auprès de toute personne offensée. Malgré sa conviction sincère qu'il envoyait simplement un merci affectueux en réponse au message de félicitations d'un ami proche, il a choisi de ne pas contester l'accusation par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football. S'il est clair que le contexte et l'intention sont des facteurs clés, nous notons que la Commission de réglementation indépendante était tenue d'imposer une suspension minimale de trois matchs. Le club espère que la Commission de régulation indépendante indiquera clairement dans ses motifs écrits qu'Edinson Cavani n'est pas raciste et qu'il n'y avait aucune intention raciste par rapport à son poste.»