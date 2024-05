Manchester United change d'avis sur Ten Hag

Jonny Evans espère qu'Erik ten Hag aura la chance de rester à la tête de Manchester United après avoir remporté la FA Cup samedi.

United a remporté la FA Cup à Wembley, grâce à des buts d'Alejandro Garnacho et de Kobbie Mainoo. Néanmoins, des rapports publiés en début de semaine affirmaient que United avait déjà décidé de licencier Ten Hag, quel que soit le résultat de la finale.

Ten Hag a naturellement été interrogé sur son avenir après le match et est resté sur ses gardes, affirmant qu'il irait simplement « ailleurs et gagnerait des trophées » s'il était licencié. Bien sûr, le Néerlandais a également conduit United à une décevante huitième place en Premier League, un échec qui semble peser lourd dans l'esprit du conseil d'administration. Evans espère cependant que son manager restera.

L'article continue ci-dessous

Evans a déclaré : « Je l'espère (que Ten Hag reste). Il a été extraordinaire avec moi cette saison, en me ramenant, en me faisant confiance et en me faisant jouer autant qu'il l'a fait. Je n'ai que des bonnes choses à dire sur lui et je pense que depuis un mois environ, il a fait preuve d'une incroyable flexibilité technique pour être capable de s'asseoir en contre-attaque, un style qu'il ne se voit pas entraîner, mais il l'a fait et depuis un mois environ, nous avons réalisé de bien meilleures performances.

« Il a été extraordinaire pour moi et je ne peux que l'en remercier. J'ai une excellente relation avec lui et j'espère qu'il restera. Je suis revenu cet été et il m'a fait confiance, ce qui est tout ce que vous attendez de votre entraîneur. J'ai joué 30 matches cette saison, je suis donc heureux.

Bien qu'Evans ait joué 30 fois, son contrat expire cet été et il reste à savoir s'il sera conservé, en particulier si Ten Hag part. La star nord-irlandaise a 36 ans, après tout.