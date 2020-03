Manchester United - Bruno Fernandes : "L'amélioration ne vient pas que de moi"

Arrivé cet hiver du Sporting CP, le milieu de terrain portugais est très bon à Old Trafford, avec des Red Devils en bien meilleure forme.

Bruno Fernandes tient à souligner que le récent redressement de n'est pas seulement dû à lui, mais il est heureux d'être à Old Trafford et affirme que la décision de rejoindre le club en janvier a été "facile".

À l'issue d'une longue saga, le Portugais s'est engagé du côté d'Old Trafford cet hiver pour 55M€. Les Red Devils étaient convaincus qu'ils allaient avoir un joueur capable de se glisser sans problème dans l'équipe et de faire immédiatement impression pendant l'absence de Paul Pogba.

Fernandes a dépassé toutes les attentes depuis son arrivée en , grâce à sa créativité et à son énergie qui ont insufflé une nouvelle vie à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer, mais l'humble jeune homme de 25 ans préfère parler du pouvoir de l'esprit collectif sur les efforts individuels.

"La décision a été facile (à prendre) quand j'ai eu la chance de venir, je n'y ai pas réfléchi à deux foix", a-t-il déclaré à Sky Sports.

"J'ai parlé avec le Sporting, qui avait déjà eu des discussions avec Man United au sujet de mon transfert et quand ils m'ont parlé, je leur ai dit que mon premier choix était Man United et que c'est ce dont j'ai besoin pour ma carrière.

"Je vois la même équipe qu'il y a un mois. Je pense que nous sommes les mêmes et que nous avons très envie de gagner, de donner beaucoup, de faire de mieux en mieux à chaque match. Le mois dernier, nous avons eu beaucoup de très bons matchs et je pense que nous pouvons parler d'un nouveau départ après Bruno, mais il ne s'agit pas de Bruno, il s'agit de l'équipe.

"L'équipe a besoin d'une bonne concentration, de bonnes décisions à ce moment-là et je pense aussi que si Bruno ne vient pas, Man United gagnerait de la même manière car un joueur ne change pas une équipe. Une équipe change quand tout le monde pousse ensemble. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'équipe pousser dans le même sens et pour gagner des matchs, s'améliorer et je suis un autre joueur pour aider."

Fernandes estime que United tire également profit de la présence de Solskjaer à la barre, le vainqueur du triplé de 1999 étant pleinement conscient de ce qu'il faut pour réussir sous les feux des projecteurs.

Il a ajouté : "C'est difficile car cela fait un mois, mais il fait toujours attention aux détails et pour moi, c'est important car c'est une des choses qui changent le football maintenant, c'est de chercher les détails.

"Maintenant, chaque entraîneur est vraiment bon, ils se regardent et apprennent les uns des autres et le jeu est donc difficile. Maintenant, vous avez des vidéos et la plupart des équipes savent ce que vous allez faire, où vous allez placer le ballon, où elles doivent appuyer pour que le jeu devienne de plus en plus difficile.

"Je pense qu'il est vraiment bon dans ce domaine et il a été footballeur, donc il sait quand il doit parler aux joueurs, quand il doit donner un bon mot ou parfois venir vous pousser à donner plus. Je pense que quand on a un passé dans le football, on comprend mieux ces choses."