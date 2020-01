OFFICIEL - Manchester United confirme un accord pour Bruno Fernandes

Bruno Fernandes va bel et bien rejoindre cet hiver. Déjà dans le viseur des Red Devils l'été dernier, mais aussi de nombreux clubs européens, l'international portugais avait été contraint de ronger son frein en restant au Sporting, la faute à l'absence d'un accord entre le club lusitanien et les prétendants de Bruno Fernandes. Alors que Manchester United est revenu à la charge cet hiver, l'issue du feuilleton semblait se diriger vers la même que lors de l'été dernier à savoir un échec concernant les négociations entre les deux clubs.

Finalement, Manchester United et le Sporting ont trouvé un accord. En effet, les Red Devils ont confirmé la nouvelle ce mercredi en fin d'après-midi dans un communiqué publié sur leur site. Le club portugais a également confirmé la nouvelle en souhaitant bonne chance et en remerciant Bruno Fernandes pour son passage au Sporting. L'international portugais va donc venir renforcer l'entrejeu des Red Devils, sous réserve d'une visite médicale fructueuse.

L'article continue ci-dessous

“Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them".



Obrigado Capitão. Para sempre Leão pic.twitter.com/L7JqXs6RbT