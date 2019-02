Lyon - FC Barcelone | Horaire, streaming, chaîne TV, compositions : toutes les infos pratiques

Sur quelle chaîne TV regarder OL - Barça et à quelle heure ? Un streaming est-il disponible ? Quelles sont les compositions ? Toutes les réponses ici.

Le jour J est arrivé pour l'Olympique Lyonnais. Au bout de trois mois d'attente, les Rhodaniens vont enfin pouvoir en découdre avec le FC Barcelone à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. L'affiche est alléchante et tout est réuni pour qu'il y ait un très grand match au Groupama Stadium. Après en avoir été sevré pendant de nombreuses années, l'OL va donc redécouvrir la particularité et la magie d'un match couperet continental.

Logiquement, les Lyonnais ne partent pas favoris de ce duel. Contre le leader du championnat d'Espagne et quadruple vainqueur de l'épreuve, le rapport de forces sur le papier est déséquilibré. Cela étant, cela n'empêche pas les Gones de nourrir des ambitions et de croire fermement à un exploit. C'est ce qu'a dit et répété notamment Bruno Genésio en conférence de presse lundi, et c'est aussi sur quoi ont tenu à insister les joueurs, en se rappelant opportunément qu'ils ont déjà accroché d'autres géants du continent cette saison.

Bien sûr, les belles velleités affichées doivent trouver un prolongement sur le terrain. Et il est évident, que le défi du soir est le plus périlleux de tous. Comment faire tomber une équipe rompue à ce genre de matches, huilée comme une véritable machine et qui reste invaincue sur la scène continentale cette saison ? En outre, comment stopper ce diable de Messi ? Autant de questions qui restent en suspens, mais auxquels les Gones ont bien l'intention de répondre. Et ce même s'ils sont privés de leur capitaine et maitre à jouer, Nabil Fekir.

La jeunesse lyonnaise s'avance donc vers ce grand rendez-vous sans complexe. Après tout, pourquoi en avoir ? L'actuel troisième de la Ligue 1 n'a rien à perdre mais tout à gagner de cette double confrontation face aux Blaugrana. La pression du résultat sera totalement sur le camp d'en face. De plus, les Ferland Mendy, Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé et compagnie ne peuvent qu'être excités à l'idée de croiser avec le fer avec le meilleur du monde et montrer tout l'étalage de leur talent. Il en va de leur intérêt personnel par rapport à la suite de leur carrière, et pour une fois cela rejoint celui de l'équipe. Un exploit contre le Barça ne peut donc qu'être profitable à tout le monde.

Match Olympique lyonnais - FC Barcelone Date Mardi 19 février 2019 Horaire 21:00

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Bruno Genésio (entraineur de l'OL) : "Je suis calme, serein. Le danger serait de jouer le match dans nos têtes avant et d’y laisser beaucoup de forces. On doit être prêts demain, à 21h, et pas avant. Mais oui, on est très excités à l’idée de jouer ce match car c’est pour cela qu’on fait ce métier. Il y a de l’excitation mais pas de l’impatience. Il faudra préserver toutes nos chances pour le match retour, en gardant de la lucidité et en étant capables de garder notre sang froid, lors des temps forts et des temps faibles".

Ernesto Valverde (entraineur du Barça) : "Ça faisait longtemps qu'on attendait ce match et sûrement que l'OL est dans le même état d'esprit, avec beucoup d'envie. Nous savons que c'est une grande équipe qui est très bonne dans cette compétition dans laquelle elle n'a pas perdu. C'est une équipe qu'on peut craindre ici quand elle joue à domicile. Ils essayent d'avoir la possession, ils ont des joueurs rapides qui se déplacent très bien. Ils ont de très grands joueurs bien sûr. Il n'y a aucun doute là dessus. Je peux voir que Mendy est un grand latéral, que Fekir est fondamental, Depay très important. Mais ce qui me marque le plus c'est que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui va nous mettre la pression".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Lyon Gardiens Gorgelin, Anthony Lopes. Défenseurs Denayer, Dubois, Marcelo, Marçal, Mendy, Tete Milieux Aouar, Diop, Ndombele, Tousart Attaquants Cornet, Dembélé, Depay, Terrier, Traoré

Lors de la mise en place d'avant-match, Bruno Genésio a tenté lundi deux schémas différents à l'entrainement. Il a d'abord testé son équipe en 4-2-3-1, avec notamment Maxwell Cornet dans le couloir gauche. L'Ivoirien aura comme mission, dans le cas échéant, de bloquer au maximum Lionel Messi. Dans ce système classique, c'est Memphis Depay qui prendrait la place de Nabil Fekir (suspendu) derrière l'attaquant de pointe Moussa Dembelé. Le Burkinabé Bertrand Traoré serait aussi titulaire, tandis que la paire des milieux défensifs sera composée de Ndombelé et Aouar. L'autre option expérimentée est le 4-3-3 et elle verrait Lucas Tousart prendre une place dans le onze. Mais, il y a peu de chances pour le coach rhodanien valide cette solution.

A quelques heures du match, la seule absence dans le camp lyonnais est celle de Nabil Fekir. Le défenseur Jason Denayer était aussi incertain à cause d'un problème aux adducteurs, mais la tendance des dernières heures serait positive. Le Belge devrait tenir sa place dans l'axe au côté de Marcelo. Leo Dubois et Ferland Mendy occuperaient, eux, les couloirs.

Le onze probable : A. Lopes; Dubois, F. Mendy, Marcelo, Denayer; Ndombelé, Aouar - Be. Traoré, Depay, Cornet; M. Dembelé.

Poste Barça Gardiens Ter Stegen, Inaki Pena, Ezkieta Défenseurs Semedo, Piqué, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba, Murillo, Wagué. Milieux Rakitic, Sergi Roberto, Busquets, Vidal, Coutinho, Carles Alena, Attaquants Suarez, Messi, Ous. Dembelé, Malcom, Prince Boateng

Le Barça devra composer sans le Brésilien Arthur lors de cette première manche. Le milieu de terrain est en délicatesse avec une cuisse. Valverde ne devrait pas être cependant à court de solutions pour le suppléer. Sergio Busquets et Ivan Rakitic sont des partants sûrs, et à leurs côtés on devrait retrouver soit Sergio Roberto, soit Philippe Coutinho. Tout dépendra de l'approche du match qu'aura le technicien blaugrana. S'il veut rester fidèle à ses principes de jeu ou s'il compte assurer un bon résultat avant le retour à domicile. En conférence de presse lundi, l'intéressé a assuré qu'il n'y aura pas de calculs de sa part, ni celle de ses hommes.

L'article continue ci-dessous

Après plusieurs mois d'absence, Samuel Umtiti est de retour dans le groupe catalan. Selon son entraineur, s'il est là c'est qu'il est parfaitement apte. Mais, il y a peu de chances pour qu'il soit aligné d'entrée. Il y a encore trop d'interrogations concernant son état de forme pour le lancer dès le coup d'envoi. Clément Lenglet et Gérard Piqué devraient donc être associés en défense centrale.

À noter enfin que le trio d'attaque devrait être inchangé : Messi, Suarez et Dembelé. Celui qui fait tant cauchemarder les Lyonnais. À noter que pour l'ancien rennais, il s'agira d'une première apparition en terre française depuis qu'il porte la tunique azulgrana. Il aura donc particulièrement à coeur de bien faire et s'illustrer face à ses compatriotes.

.Compo probable : Ter Stegen; Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Semedo; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Suarez, Messi, Ous. Dembelé.