Lyon-Barcelone - Des billets encore disponibles : où les trouver et à quel prix ?

Le huitième de finale de Ligue des champions entre Lyon et Barcelone n'a pour l'heure pas fait le plein, quelques billets étant toujours en vente.

Lyon accueille Barcelone ce mardi soir en huitième de finale aller de Ligue des champions au Groupama Stadium (21h). Au bout de trois mois d'attente, les Rhodaniens vont enfin pouvoir en découdre avec le FC Barcelone à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. L'affiche est alléchante et tout est réuni pour qu'il y ait un très grand match au Groupama Stadium. Après en avoir été sevré pendant de nombreuses années, l'OL va donc redécouvrir la particularité et la magie d'un match couperet continental.

Un match qui ne devrait pas se disputer à guichets fermés puisque quelques dizaines de places sont toujours en vente sur la billeterie officielle du club, à quelques heures du coup d'envoi. Les places vont des catégories 1 à 4. En catégorie 1, elles sont au prix de 190€, 220€ en catégorie 2, 280€ en catégorie 3 et 350€ en catégorie 4. A noter que le Groupama Stadium, inauguré en 2016, a une capacité maximale de près de 60.000 places.

Il reste donc encore quelques places pour aller voir les Ferland Mendy, Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé et compagnie se confronter à Lionel Messi et ses coéquipiers, dans un match où ils auront tout à gagner.

"Je suis calme, serein. Le danger serait de jouer le match dans nos têtes avant et d’y laisser beaucoup de forces. On doit être prêts demain, à 21h, et pas avant. Mais oui, on est très excités à l’idée de jouer ce match car c’est pour cela qu’on fait ce métier", a notamment déclaré Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais à l'approche de ce rendez-vous. "Il faudra préserver toutes nos chances pour le match retour, en gardant de la lucidité et en étant capables de garder notre sang froid, lors des temps forts et des temps faibles".

Les Lyonnais tenteront de réaliser l'exploit, avant le match retour prévu au Camp Nou le 13 mars prochain (21h), eux qui ont déjà fait tomber Manchester City en phase de groupes et le PSG en championnat cette saison. Dans tous les cas, à en croire Maxwell Cornet, le vestiaire rhôdanien attend ce rendez-vous avec une grande impatience.

