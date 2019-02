Olympique lyonnais - FC Barcelone, Ernesto Valverde : "L'OL est une équipe qui va nous mettre la pression"

À la veille du 8e de finale de la Ligue des champions face à l'OL, E.Valverde s'est présenté en conférence de presse pour évoquer son adversaire.

Y-a-t-il de l'impatience de retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de jouer ce match face à Lyon ?

Ça faisait longtemps qu'on attendait ce match et sûrement que l'OL est dans le même état d'esprit, avec beucoup d'envie. Nous savons que c'est une grande équipe qui est très bonne dans cette compétition dans laquelle elle n'a pas perdu. C'est une équipe qu'on peut craindre ici quand elle joue à domicile. Ils essayent d'avoir la possession, ils ont des joueurs rapides qui se déplacent très bien.

Cela fait 3 ans que le Barça n'a plus gagné un match à l'extérieur en phase finale de la Ligue des champions, qu'est-ce que cela signifie ?

Ça veut dire que c'est une compétition très dure, un vrai défi que l'on doit relever. Cette année on marque à l'extérieur et parfois contre des adversaires comme l'Inter ou Tottenham et on gagne. Ce sera à nous de le montrer demain.

On imagine que Samuel Umtiti a beaucoup insisté pour venir ici à Lyon, peut-il avoir quelques minutes demain ?

Non, en réalité il n'a pas insisté, nous n'en avons même pas parlé. Les médecins l'ont autorisé à voyager et en plus Vermaelen est blessé. Il est dans la liste des 21, il y aura 18 joueurs demain, vous verrez s'il est sur la feuille.

L'OL fait souvent éclore des jeunes joueurs au plus haut niveau comme Houssem Aouar, Tanguy Ndombélé ou Ferland Mendy. Que pensez-vous de ces joueurs ?

Ils ont de très grands joueurs bien sûr. Il n'y a aucun doute là dessus. Je peux voir que Mendy est un grand latéral, que Fekir est fondamental, Depay très important. Mais ce qui me marque le plus c'est que c'est une équipe qui attaque beaucoup, qui va nous mettre la pression. Plus que les questions individuelles, c'est une philosophie qui me plait.

Pensez-vous à assurer demain pour jouer la qualification au retour au Nou Camp ?

Je ne pense pas à temporiser. On va essayer de gagner comme eux vont essayer de le faire. Il y a un match retour bien sur mais ce serait une erreur de déjà y penser.

On a l'impression que le Barça est moins confiant qu'au moment du tirage...

Quand on a su qu'on tombait contre Lyon, tout le monde disait que c'était le meilleur tirage possible, que l'OL était l'équipe la moins forte. Nous n'avions perdu qu'un seul match à ce moment là. Je crois au contraire que ces matches là, il faut venir avec beaucoup de vigilance.

Des rumeurs font état de l'intérêt récurrent du Barça pour Ferland Mendy et Houssem Aouar, que pouvez-vous nous dire plus précisémment sur ces deux joueurs ?

Je peux dire que ce sont deux grands joueurs qui appartiennent à une autre équipe. Il y a toujours des rumeurs, il faut respecter les joueurs et les clubs qu'on rencontre.

À quel point l'absence de Nabil Fekir est un avantage pour vous ?

Je ne vais pas nier que Nabil Fekir peut etre décisif quel que soit le match, c'est un joueuur qui va de l'avant, qui fait des passes décisives, qui met des buts. C'est lui qui assume tout le jeu offensif de l'équipe donc forcément on va en profiter.