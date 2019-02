OL, Genésio : "Préserver nos chances pour le match retour"

Bruno Genésio, le coach de l'OL, s'est exprimé sur l'objectif que se fixe son équipe lors du match contre le Barça mardi soir.

En 8es de finale aller de la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais reçoit le FC Barcelone, mardi soir au Groupama Stadium. Les Rhodaniens n'ont pas les faveurs des pronostiques face à l'un des ogres de ce continent. Mais, ils ne se présentent pas à ce rendez-vous en victime expiatoire. Loin s'en faut. Pour cette première manche à domicile, ils ont bien l'intention de signer le meilleur résultat possible.

"Etre discipliné tout en jouant notre jeu"

Lors de la conférence de presse d'avant-match, l'entraineur Bruno Genésio a étalé les ambitions de ses ouailles : "Je suis calme, serein. Le danger serait de jouer le match dans nos têtes avant et d’y laisser beaucoup de forces. On doit être prêts demain, à 21h, et pas avant. Mais oui, on est très excités à l’idée de jouer ce match car c’est pour cela qu’on fait ce métier. Il y a de l’excitation mais pas de l’impatience. Il faudra préserver toutes nos chances pour le match retour, en gardant de la lucidité et en étant capables de garder notre sang froid, lors des temps forts et des temps faibles".

L'article continue ci-dessous

Invité à donner un peu plus d'indices sur le plan de jeu qu'il prépare et ses intentions, le technicien rhodanien n'a pas souhaité trop en dire. Mais, il a promis que sa formation ne reniera pas ses principes malgré la redoutable opposition qu'il y aura en face : "les deux équipes ont la même philosophie de jeu, axée sur la possession du ballon et du jeu en mouvement, dans les espaces. Mais en plus d’avoir un grand collectif, le Barça a un joueur hors norme dans ses rangs. Il faudra trouver un équilibre face à cette équipe de Barcelone et être disciplinés tout en jouant notre jeu".

"S'appuyer sur nos qualités"

Tout en assurant que ses hommes ne feront pas de complexe face au géant catalan, Genésio a aussi tenu à insister sur la nécessité de rester prudents et aborder la partie avec le bon état d'esprit : "Plus on avance vers le match, plus j’ai l’impression qu’on nous donne favoris. Mais il faut rester humbles. On a certes fait de gros face à de grands adversaires, mais il faudra rester vigilants. On connaît nos qualités, notamment la projection rapide vers l’avant, et il faudra s’appuyer dessus. Mais il faudra rester solides car le Barça va aussi élever son niveau par rapport au dernier match".

Un bon résultat contre les Blaugrana passe nécessairement par la neutralisation de Lionel Messi. Comment faire pour minimiser le plus possible l'impact de la star argentine. La réponse du coach lyonnais : "Le marquage individuel face à lui est obsolète car il trouvera facilement une solution. Mettre de la densité face à lui peut être la solution et on mettra quelque chose en place dans ce sens-là, pour limiter son influence sur le jeu. Mais même avec cela, il est capable de décider du sort d’un match à lui seul. Quand il est moins bien, il donne deux balles de but, en marque un mais il est moins bien… ça laisse imaginer son niveau lorsqu’il est en forme (rires). Demain, il sera présent et au niveau, je ne me fais pas de souci là-dessus".