OL, Anthony Lopes croit en un exploit face au Barça

Anthony Lopes, le dernier rempart de l'OL, pense que lui et ses coéquipiers ont toutes leurs chances face au Barça, mardi soir en Ligue des Champions.

L'OL parviendra-t-il ce mardi à réussir la performance de tenir en échec le FC Barcelone en Ligue des Champions ? Ça ne sera pas une tâche aisée, mais les Rhodaniens qui se sont déjà offert le scalp du PSG et de Manchester City cette saison, croient fermement pouvoir mettre à mal les hommes d'Ernesto Valverde et réussir là où Paris a échoué il y a deux ans.

Dans une interview donnée à l'Equipe, le gardien Anthony Lopes a avoué que les bonnes sorties réalisées durant la première partie de la saison les ont mis en confiance et les aident aussi à aborder ce match avec plein d'enthousiasme et d'ambition. "Cette saison, face à City, ou Paris, on a su se mettre au niveau des grandes équipes. Donc on est capables de le faire, clairement. Dans des matches comme ça, on a plutôt l'habitude d'être moins inquiets. On sait qu'on va répondre présent, que le public va répondre présent, et qu'on aura des ailes dans le dos", a-t-il déclaré.

En tant que gardien, Lopes peut s'attendre à beaucoup de travail lors d'une confrontation comme celle-ci. Néanmoins, il ne s'en inquiète pas outre-mesure. Il sait que le plus important est d'être à la hauteur du rendez-vous, que ça soit sur le plan personnel ou collectif. "On verra bien, il n'y a que ça à dire quand on se prépare à affronter des joueurs comme Messi (sourires). Ce sont des extraterrestres, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc on verra à ce moment-là. On va regarder les matches, mais sur des joueurs comme Messi, Suarez, Ronaldo, il n'y a pas d'action préférentielle à préparer, ils sont à l'aise dans tout".

"Le plus grand match de ma carrière"

Même s'il évolue avec les pros de l'OL depuis 2012, Lopes n'a encore jamais eu la chance de jouer un match d'une telle importance et avec des enjeux aussi importants : "c'est mon premier huitième de finale de Ligue des champions, alors oui c'est le plus grand match de ma carrière. Forcément. Ça faisait un moment que le club attendait de disputer un huitième de finale, donc on va pleinement le savourer et le disputer à 200 % de nos moyens pour créer l'exploit".

Cette saison, le champion d'Europe 2016 n'a pas réussi trop de clean sheet. En signer un contre l'une des meilleures équipes du continent le satisferait à coup sûr. "Ça me tient à cœur parce que quand on sort d'un match sans avoir encaissé de but, on se dit que le travail a été fait brillamment. Mais des matches sans encaisser de but, il n'y en a pas eu beaucoup cette saison et c'est mon regret à l'heure actuelle", a indiqué le portier lusitanien.