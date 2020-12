Lukaku : "Je savais que j'allais être le meilleur buteur de Belgique"

Lukaku a avoué à 'Voetbal Magazine': "L'Inter a besoin de leaders comme moi, Vidal ou Barella. Je sais que je suis dans le top 5 mondial".

Romelu Lukaku a toujours eu une caractéristique mentale propre à lui : l'estime de soi et la confiance en soi. Même lorsqu'il était au plus bas à ou à , l'international belge a toujours cru en lui et a su rebondir. Quand il était critiqué pour ses performances avec la , l'attaquant de l' a fait de même. Aujourd'hui, il fait les beaux jours des Nerazzurri où il a complètement relancé sa carrière.

En treize apparitions en , Romelu Lukaku a marqué onze buts et délivré deux passes décisives. Un bilan incroyable pour l'attaquant belge qui avait inscrit vingt-trois buts en championnat la saison dernière pour sa première année à l'Inter Milan. Du haut de ses 27 ans, Romelu Lukaku a prouvé qu'il est un buteur de classe mondiale et est même le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection avec cinquante-quatre buts. Un record qu'il a encore le temps d'améliorer.

Interviewé par 'Voetbal Magazine', l'ancien de Manchester United a admis qu'il avait toujours fait confiance à ses compétences qui l'ont conduit à broyer record après record : "Malgré les premières années difficiles en équipe nationale, j'étais sûr à 100% qu'un jour je deviendrais le meilleur buteur de tous les temps de la Belgique, aussi parce que je suis entouré des meilleurs joueurs depuis longtemps. En onze ans de professionnalisme, il est logique de battre des records".

Plus d'équipes

"Je ne peux pas baisser les bras"

Le duo offensif formé avec Lautaro Martinez est l'un des meilleurs que l'Inter Milan ait jamais eu : "Avant d'arriver à Milan, j'ai regardé quelques matchs de l'Inter et j'ai remarqué que Lautaro Martinez était trop seul devant. J'ai tout de suite compris qu'il aurait pu faire un bond en avant si nous avions joué ensemble. Parfois c'est son jour, d'autres fois c'est la mienne. Si vous l'acceptez, tout ira bien".

Les responsabilités que Romelu Lukaku a sur les Nerazzurri sont énormes, il en est bien conscient et cela lui va bien : "Je suis conscient de ma responsabilité, donc je ne peux pas baisser les bras. Si je le fais, cette action a un impact négatif sur tout le groupe. L'équipe a besoin de leaders sur le terrain comme moi, Arturo Vidal, Nicolo Barella ou Alexis Sanchez. une telle attitude peut transformer la mentalité et bouleverser un match".

Mourinho a aidé 'Big Rom' à perfectionner ses qualités et à rester fermement parmi les cinq meilleurs attaquants au monde : "Mourinho m'a appris à mieux travailler avec l'équipe, à la fois en termes de pression et de positionnement sur le terrain. Il suffit de regarder ce qu'il fait avec Kane maintenant. Moi parmi les cinq meilleurs attaquants au monde ? Si l'on considère les cinq derniers mois, oui. Je veux établir un classement, mais j'en fais définitivement partie".