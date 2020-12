Inter - Vidal : "L'objectif c'est de gagner le Scudetto"

Arturo Vidal avoue sa déception face à l'élimination de l'Inter en Ligue des champions et vise désormais le Scudetto pour cette saison.

L'élimination de la fait encore mal du côté de l' . Arturo Vidal ne se cache pas et admet que l'élimination de l'Inter au ne brûle pas qu'un peu, comme il l'a confié à Sky Italia.

"Le moment le plus difficile pour nous et pour moi a été de quitter la Ligue des champions et l'Europe, car gagner la Ligue des champions représente un rêve", a-t-il assuré. Les Nerazzurri ont terminé derniers de leur groupe, devancés par le , le Borussia M'Gladbach et le Shaktar Donetsk.

"C'est difficile, mais le projet Inter est nouveau, avec de jeunes joueurs qui ont envie de gagner quelque chose, poursuit l'ancien barcelonais, débarqué cet été en depuis le Barça. C'est triste d'être sorti de la Ligue des champions, mais nous avons encore deux objectifs importants et nous devons donner le meilleur de nous-mêmes."

L'un d'entre eux est le Scudetto, que Vidal a dans sa ligne de mire après avoir vu l'équipe échouer à le remporter en fin de saison dernière au terme d'un restart chaotique. "Oui, bien sûr, je n'ai pas peur de dire ce mot. Ici, en et en , je l'ai gagné à de nombreuses reprises. Je sens que c'est mon objectif.

"Nous devons travailler tous les jours, en pensant match par match, puis nous verrons et nous serons à la hauteur de la tâche de penser au Scudetto."

Côté classement, les hommes d'Antonio Conte passent les fêtes à la deuxième place à un point de leurs voisins du Milan AC. Une belle place qui laisse augurer d'une deuxième partie de saison palpitante pour une équipe déjà deuxième la saison dernière, juste derrière une légèrement distancées pour l'instant cette année.

Des Nerazzurri qui débuteront leur année 2021 avec une reprise le 3 janvier contre Crotone. Le premier choc de l'année viendra ensuite très vite, avec la réception de la Juventus deux semaines plus tard, le 17 janvier.