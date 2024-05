Lionel Messi, une absence qui fait jaser

L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, a présenté ses excuses après avoir laissé Lionel Messi, Sergio Busquets et Luis Suarez au repos

L'entraîneur de 61 ans a choisi de laisser son trio de stars en Floride et s'est attiré les foudres des supporters après avoir annoncé sa décision avant même que le match n'ait eu lieu. Malgré la victoire de l'Inter Miami sur les Whitecaps de Vancouver (2-1), Martino s'est excusé après que le public ait scandé « Où est Messi ? ».

A l'issue du match au Canada, Martino a déclaré : « Il est évident que ce match est très important pour nous en raison des absences que nous avons eues : « Il est évident que ce match est très important pour nous en raison des absences que nous avons eues. Les attentes des gens. Je ne pense pas devoir m'excuser, mais d'une certaine manière, nous sommes vraiment désolés de ne pas avoir pu voyager avec nos stars. La question se pose de savoir si nous sommes venus ou non sans nos grands joueurs. Leo, Luis, Busi, Diego Gómez et nous avons quand même très bien joué.

L'article continue ci-dessous

Malheureusement pour les supporters de l'Inter Miami et de la MLS, ils vont devoir s'habituer à ne pas voir leurs joueurs préférés porter les couleurs du club dans les prochains mois. La Copa América débutera à la fin du mois de juin et le championnat ne fera pas de pause pendant le tournoi, ce qui signifie que des joueurs comme Messi et Suarez manqueront plusieurs matches pour représenter leur pays.

Martino et Miami reviendront à la maison le 30 mai pour un match contre l'Atalanta United. Louis City SC avant de se rendre à Philadelphia Union. L'équipe est actuellement en tête de la Conférence Est et n'a perdu que deux fois depuis le début de la saison.