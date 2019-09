Liga, 5e j. : les stats à connaître avant Grenade-Barça

Voici les statistiques Opta à connaître avant le match Grenade-Barça programmé samedi (21h00) pour la 5e journée de Liga 2019/2020.

Bon à la maison, décevant loin de ses bases, le Barça se déplace ce samedi soir à Grenade pour le compte de la 5e journée de , avec le grand retour de Messi en Liga, lui qui a joué 30 minutes à Dortmund en cette semaine.

Messi est bien présent dans le groupe convoqué par Ernesto Valverde pour ce match, en revanche, le coach catalan reste privé d'Ousmane Dembélé. Le milieu offensif français n'est pas encore à 100 % après une blessure à la cuisse gauche.

Le technicien espagnol connait les lacunes de son groupe, affichées depuis le début de saison et entend bien y remédier ce soir : "Nous ne rendons pas la possession efficace, nous avons plus le ballon mais on doit marquer plus. Cela nous est arrivé plusieurs fois. Nous devons être décisifs, plus vertical, plus énergiques".

Barcelone est l’équipe qui a battu Grenade le plus grand nombre de fois dans l’histoire de La Liga, à la fois de manière globale (37) mais aussi à l'extérieur (14).

Grenade n’a remporté que cinq de ses 46 matches contre Barcelone en Liga (4N, 37D), les cinq fois ont lieu à domicile. Sa dernière victoire contre Barcelone dans la compétition a eu lieu en avril 2014 (1-0).

Barcelone a remporté 15 de ses 16 derniers matches contre Grenade en Liga et chacun des six derniers avec un solde de 21 buts en faveur et seulement deux contre.

Barcelone a concédé deux buts lors de chacun de ses trois derniers matches de Liga, Le Barça n'a plus marqué deux buts ou plus en quatre matches consécutifs depuis mai 2009 (quatre).

