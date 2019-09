FC Barcelone : Ernesto Valverde annonce que Lionel Messi fera encore partie de la rotation cette année

Ernesto Valverde s'est exprimé sur l'utilisation de Lionel Messi à la veille du déplacement à Grenade, programmé ce samedi (20h).

La saison passée, Ernesto Valverde avait pris l'habitude de faire souffler Lionel Messi. L'objectif ? Amener la superstar argentine à son meilleur niveau au printemps, à l'heure des grands combats européens, lorsque la saison se décide.

Première titularisation ce samedi

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du déplacement à Grenade, l'entraîneur du Barça a logiquement indiqué qu'il continuerait cette stratégie, qui plus est avec un Messi davantage exposé aux pépins physiques. "Il y avait déjà des matches dans lesquels il tournait. La même chose arrivera cette année", a-t-il sobrement lancé. Pour rappel, Leo Messi a disputé ses premières minutes de la saison dans l'antre de Dortmund (0-0), ce mardi, pour l'entrée en lice du en .

"Nous espérons qu'avec l'accumulation des matches et des minutes il atteindra sa meilleure forme au moment optimal. Et demain il jouera", a continué Valverde.

Il a aussi été question d'Antoine Griezmann, qui n'a plus marqué depuis sa prestation XXL contre le le mois dernier. "Griezmann? Il peut jouer à plusieurs postes : il travaille, se replace lorsqu'on doit défendre. C'est l'une de ses grandes vertus. Malgré le fait qu'il joue sur un côté, il peut se recentrer et finir". Une façon de répondre au débat qui concerne actuellement l'utilisation du Français, pas vraiment à son aise sur le côté gauche.



Le technicien a enfin pointé un défaut criant chez ses joueurs depuis le début de saison. "Nous ne rendons pas la possession efficace, nous avons plus le ballon mais on doit marquer plus. Cela nous est arrivé plusieurs fois. Nous devons être décisifs, plus vertical, plus énergiques".