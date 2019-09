Strasbourg-Nantes (2-1) - Première victoire en Ligue 1 pour le Racing !

Le Racing a eu beaucoup de mal à battre Nantes (2-1) ce vendredi, mais signe tout de même sa première victoire de la saison en Ligue 1.

Auteur d’une prestation plus qu’encourageante et battu dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain (0-1) la semaine dernière, le Racing Club de avait à coeur d’accrocher sa première victoire de la saison contre ce vendredi, en ouverture de la 6e journée de . Et c’est désormais chose faite, grâce à un penalty d’Ajorque inscrit dans les dernières minutes de jeu !

Les Canaris devant le PSG à la pause

Que ce soit offensivement ou défensivement, le club alsacien peut en revanche jeter à la poubelle tout ce qui concerne sa première période. Malgré le soutien toujours indéfectible du Stade de la Meinau, les hommes de Thierry Laurey ont été méconnaissables, notamment Lala, qui risque de subir les foudres de son entraîneur suite au but gag encaissé avant la pause.

À la 28e minute, sur un centre complètement manqué de Traoré, le latéral droit strasbourgeois voulait laisser filer le ballon jusqu’à son gardien… sauf que Coulibaly rôdait dans les parages, et ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score à bout portant (28e). Blas puis Abeid auraient pu doubler la mise et, à la pause, les Canaris trônaient en tête de la !

L'article continue ci-dessous

Liénard change tout !

Mais l’entrée en jeu de Liénard a tout changé. En sortant Djiku, Laurey a modifié son système pour repasser à 4 défenseurs, et le milieu de terrain du RCS n’a pas tardé à se signaler avec une frappe lourde passée à quelques centimètres des buts nantais ! Jusqu’à cette fameuse 66e minute et l’explosion de la Meinau, au moment où Lienard a trompé Lafont d’un tir croisé dans la surface (66e) !

L’ambiance folle de l’enceinte strasbourgeoise a même poussé les Racingmen à se dépasser, et Bellegarde à obtenir un penalty juste avant le temps additionnel ! Malgré la pression, Ajorque, auteur d’une prestation médiocre jusqu’ici, n’a pas tremblé (88e) !

Première victoire pour le Racing, donc, qui permet aux Alsaciens de sortir provisoirement de la zone rouge en laissant la place à Metz, et en remontant à la 13e position. Pour les Canaris, une victoire aurait permis de passer devant le PSG au classement, mais les hommes de Christian Gourcuff devront se contenir de la 4e place avec 10 points, à égalité avec Marseille, 3e, et Rennes, 2e.