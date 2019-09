Real Madrid - José Mourinho ne ferme pas la porte pour remplacer Zinédine Zidane

Annoncé sur la sellette au Real Madrid, Zinédine Zidane n’a (pour l’instant) rien à craindre de José Mourinho.

Ce serait un euphémisme de dire que la lourde défaite du sur la pelouse du (0-3) n’a rien apporté de bon à Zinédine Zidane. Déjà critiqué par la presse espagnole et les Socios après sa fin de saison dernière en roue libre, et les débuts contrastés de l’actuelle, le technicien français se trouve désormais sur la sellette.

Trois profils ciblés par Perez ?

Pour éventuellement le remplacer si aucune amélioration n’est constatée dans les prochaines semaines, Florentino Perez aurait même d’ores et déjà ciblé plusieurs profils : celui de Massimiliano Allegri, déjà sollicité en mars dernier avant le retour de Zidane, mais aussi celui de Xabi Alonso, entraîneur de l’équipe réserve de la . Sans oublier José Mourinho, lui aussi annoncé proche d’un retour au printemps.

D’autant plus que le technicien portugais a faim de terrain. "Maintenant que je suis à l’arrêt, je ne peux plus profiter du football professionnel et cela me manque terriblement", déclarait-il récemment, les larmes aux yeux, lui qui se trouve au chômage depuis son licenciement de en décembre dernier.

Mourinho : "Je n’aime pas qu’on utilise mon nom de la sorte"

Et pourtant, lorsque nos confrères de Deportes Cuatro l’ont interrogé sur un éventuel remplacement de Zidane, le "Special One" a joué la carte de la diplomatie : "Je n’aime pas qu’on utilise mon nom de la sorte. Je n’aimerais pas entraîner le Real Madrid parce que le Real Madrid a un entraîneur. Et on ne peut pas entraîner une équipe qui a déjà un entraîneur", a déclaré le Portugais.

Après ce premier message qui pourrait presque ressembler à un appel au licenciement de ZZ, le "Mou" s’est repris. "Je parle avec respect d’un entraîneur qui est en place, et il ne s’agit pas de n’importe quel entraîneur dans la grande histoire du club. Je suis en dehors, mais alors complètement en dehors de tout ça", a mis au clair Mourinho. Zidane appréciera… et entendra certainement le message caché.