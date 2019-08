Ligue 1 – Le classement des meilleurs buteurs 2019-2020

Découvrez le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 2019-2020, après 2 journées. Memphis Depay, Moussa Dembélé et Habib Diallo sont en tête.

Trois joueurs mènent le classement des meilleurs buteurs de après deux journées disputées au cours de la saison 2019-2020, avec chacun trois buts.

Alors que l'Olympique Lyonnais a inscrit 9 buts en deux rencontres (pour 0 encaissé), il est logique de retrouver deux de ses artilleurs, Memphis Depay et Moussa Dembélé, aux avant-postes.

Le Messin Habib Diallo, deuxième meilleur buteur de la saison dernière (26 buts), complète le trio de tête.

Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du , se tient en embuscade avec 2 buts inscrits, tout comme le Nigérian Victor Osimhen, nouvelle recrue offensive de .

Le classement des meilleurs buteurs de la 2019-2020 :

Pos. Joueur Club Buts Pén. =1 Memphis Depay OL 3 0 =1 Moussa Dembélé OL 3 0 =1 Habib Diallo 3 1 =4 Victor Osimhen LOSC 2 0 =4 Edinson Cavani PSG 2 1 =6 Houssem Aouar OL 1 0 =6 Jeff Reine-Adelaide OL 1 0 =6 Chadrac Akolo 1 0 =6 Mathias Pereira Lage Angers SCO 1 0 =6 Mathias Autret 1 0 =6 Kylian Mbappé PSG 1 0 =6 Boulaye Dia 1 0 =6 Efthymios Koulouris FC 1 0 =6 Jean Lucas OL 1 0 =6 Hyunjun Suk Stade de Reims 1 0 =6 Josh Maya Girondins de 1 0 =6 Romain Del Castillo 1 0 =6 Angel Di Maria PSG 1 0 =6 Jean-Eudes Aholou ASSE 1 0 =6 Romain Hamouma ASSE 1 0 =6 Mbaye Niang Stade Rennais 1 0 =6 Jean-Victor Makengo Toulouse FC 1 0 =6 Adrien Thomasson RC 1 0 =6 Ignatius Ganago OGC Nice 1 0 =6 Andy Delort MHSC 1 0 =6 Sehrou Guirassy Amiens SC 1 0 =6 Renaud Cohade FC Metz 1 0 =6 Jérémy Morel Stade Rennais 1 0 =6 Thomas Mangani Angers SCO 1 0 =6 Lucas Tousart OL 1 0 =6 Dante OGC Nice 1 0 =6 Christophe Herelle OGC Nice 1 0 =6 Julien Faussurier Stade de Reims 1 0 =6 Denis Bouanga ASSE 1 0 =6 Nicolas De Préville Girondins de Bordeaux 1 0 =6 Wylian Cyprien OGC Nice 1 1 =6 Julio Tavares DFCO 1 1 =6 Renaud Ripart Nîmes Olympique 1 1

Qui a terminé meilleur buteur de la saison 2018-2019 ?

Cela faisait quatre saisons qu'un Français n'avait pas terminé en tête du classement des buteurs de la Ligue 1 Conforama (Alexandre Lacazette, 27 buts avec l'Olympique Lyonnais en 2014-2015).

Et près de 30 ans qu'un Tricolore n'avait plus atteint la barre des 30 unités au cours d'une saison (Jean-Pierre Papin, 30 buts avec l' en 1989-1990).

Kylian Mbappé, phénomène de précocité, a inscrit son nom au palmarès des goleadors du championnat de , de la plus impressionnante des manières.

L'article continue ci-dessous

À seulement 20 ans, le Champion du monde a marqué 33 buts pour le PSG au cours de la saison 2018-2019, portant alors son total à 62 buts inscrits en Ligue 1.

C'est beaucoup (en seulement 4 saisons et 97 matchs disputés) mais encore loin des 299 réalisations de l'Argentin Delio Onnis (sous les couleurs du Stade de Reims, de l'AS , du Tours FC et du Sporting Toulon, en 449 matchs joués entre 1971 et 1986).