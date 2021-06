Lenglet réagit aux rumeurs d'un départ

Le défenseur français Clément Lenglet a assuré qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter le Barça.

Clément Lenglet a promis de retourner à Barcelone une fois le mercato terminé malgré les rumeurs d'une décision imminente.

Du côté du Camp Nou, une révolution est prévue cet été vu que Ronald Koeman, le coach de l'équipe, cherche à renforcer son effectif après avoir été autorisé à coacher l'équipe une deuxième saison.

Eric Garcia fait partie des joueurs qui ont été recrutés, ajoutant de la concurrence dans le secteur défensif mais malgré cette arrivée l'international français de 25 ans s'attend à rester sur place. Interrogé par Eurosport sur ses projets d'avenir, Lenglet a déclaré : "Je ne me vois pas partir. J'ai re-signé un nouveau contrat la saison dernière. Je serai au Barça la saison prochaine."

Le Français vient de terminer sa troisième saison en Catalogne, après avoir été recruté à Séville en 2018. Il compte jusqu'à 133 apparitions pour les Blaugrana et a été régulièrement avec cette formation. Il y a, cependant, des trous derrière et la direction barcelonaise pourrait être tentée de les boucher en allant chercher d'autres renforts.

"Nous allons dans la bonne direction"

Une décision finale sur l'avenir de Lenglet pourrait revenir à Koeman lorsque le coach néerlandais entamera la préparation de la nouvelle saison. Il a survécu aux vents contraires et a gagné le droit de rester jusqu'à la fin de son bail. La victoire en Copa del Rey a été assurée la saison dernière, lors de ce qui ressemblait à une campagne d'essais pour tout le monde et Lenglet se réjouit de voir un peu de stabilité au sein de son club.

Il a confié à propos de son entraîneur actuel : "Il a fait du bon travail lors de sa première année. On a eu des périodes un peu compliquées mais aussi d'autres avec une qualité de jeu, des victoires et une image positive. J'espère que nous poursuivrons le travail entrepris et progresserons l'année prochaine. Nous allons dans la bonne direction."