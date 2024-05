Le Real Madrid remonte sur le toit de l'Espagne !

Le Real Madrid est officiellement champion d’Espagne ce samedi.

Encore un nouveau champion avant la fin de saison. Après le Bayer Leverkusen en Bundesliga et l’Inter Milan en Serie A, c’est au tour du Real Madrid de valider son sacre à quelques journées de la fin de la Liga. Le club madrilène profite de la défaite de son éternel rival, le Barça, face à Gérone pour remonter sur le toit de l’Espagne.

Le Real Madrid est champion d’Espagne !

Victorieux face à Cadix plus tôt dans la journée (3-0), le Real Madrid avait besoin d’une contre-performance du Barça contre Gérone pour être sacré champion dès ce samedi. Et comme un symbole, c’est une défaite du club catalan, champion la saison dernière, qui offre le titre au Real Madrid. Les hommes de Xavi avaient pourtant bien démarré la rencontre avec un but précoce d’Andreas Christensen (0-1, 3e).

Alex Caparros/Getty

Gérone égalisait certes dans la foulée avec Artem Dovbyk (1-1, 4e) mais le Barça reprenait l’avantage en fin de première partie sur un penalty de Robert Lewandowski (1-2, 45+1). Cependant, les Blaugranas vont sombrer en seconde mi-temps et encaissait trois autres buts. Des réalisations signées Portu, (65e, 74e), auteur d’un doublé et Miguel Gutiérrez (67e). Le Barça (3e, 73pts) s’incline donc sur le score de 4 buts à 2 comme à l’aller et abandonne la deuxième place de Liga à Gérone (2e, 74pts).

Getty Images

Un Real Madrid souverain en Liga

Avec cette défaite du Barça, le Real Madrid est officiellement champion d’Espagne. Un sacre validé ce samedi alors qu’il reste encore cinq journées avant la fin du championnat. Toutefois, le titre était destiné au club merengue cette saison. Leader avec 87pts soit 13pts de plus que son nouveau dauphin, Gérone, le Real Madrid a survolé la Liga cette saison. En 35 matchs, le club de la capitale espagnole comptabilise 27 victoires, 6 nuls et une seule défaite (contre l’Atlético Madrid). Un parcours impressionnant qui rend encore plus spécial ce 36e sacre du Real Madrid qui retrouve son trône depuis 2022.