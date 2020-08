Le Real Madrid met son veto pour Odegaard

A en croire la presse espagnole, Zidane compte s’appuyer sur Odegaard la saison prochaine. Le Real a donc coupé les discussions avec la Sociedad.

En vacances depuis la fin de la , Martin Odegaard ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir. Le jeune Norvégien (21 ans) appartient toujours au mais son prêt à la a été un franc succès et il ne serait pas contre prolonger son séjour dans le Pays-Basque. Mais il semblerait bien qu’Anoeta ne voit plus le prodige, du moins sous le maillot de la Real.

D’après Mundo Deportivo et AS, le Real Madrid a communiqué à ses homologues basques q’Odegaard sera de retour dans les rangs madrilènes à la rentrée. Au point même d’avoir coupé court aux discussions que se tramaient depuis la fin du championnat entre les deux clubs pour prolonger le bail d’un an du Norvégien.

Sous contrat jusqu’en 2023

Cette décision prise par les champions d’ tient en un seul homme : Zinedine Zidane. L’entraineur français a revu son jugement sur le natif de Drammen et semble avoir été conquis par sa saison (4 buts et 6 passes en 31 matchs). A la suite de l’élimination en Ligue des Champions face à , Zidane et sa garde rapprochée ont dessiné les traits du futur effectif du Real Madrid.

Un groupe au sein duquel Martin Odegaard devra donc faire sa place si l’on en croit la presse espagnole. Avec les départs possibles de James Rodriguez et de Gareth Bale, une fenêtre de tir semble s’être dégagé pour l’ancien d’Heerenveen.