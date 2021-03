Le groupe du Real, Hazard prêt à tout casser

Eden Hazard est de retour dans le groupe du Real Madrid qui se prépare à défier Elche. Et il est à 100% !

Eden Hazard a fait son retour à l'entraînement mercredi avec le Real Madrid. L'international belge de 30 ans était écarté des terrains après une blessure musculaire à la cuisse gauche.

Zinedine Zidane a confirmé devant les médias ce vendredi qu'il pourrait faire son retour sur la pelouse contre Elche (16h15) ce samedi en championnat. Son capotaine Sergio Ramos, opéré du ménisque début février, est aussi envisagé pour cette rencontre.

"Ils pourront avoir des minutes, bien sûr", a confié Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse. "L'idée est qu'ils aient des minutes, mais je ne vais pas encore dire combien".

Le coach madrilène a fait un petit point sur l'état d'esprit de son n°7: "Je le vois physiquement à 100% et mentalement aussi. Il a surmonté les blessures et les gènes qu'il a pu avoir. Je le vois bien, il va être avec nous et j'espère qu'il pourra jouer".

"Eden a eu ses problèmes, c'est vrai. Jamais avant de venir à Madrid il n'avait eu une longue blessure. Maintenant, ici, il a eu beaucoup de soucis. Mais il a un long contrat (jusqu'en 2024, ndlr) et quand il sera au top, il va avoir un rendement impressionnant. Il va faire de très bonnes choses ici. J'en suis sûr. Sa forme peut susciter des doutes, mais il a la volonté de très bien faire", estime un Zizou résolument optimiste, toujours en conférence de presse.

Alors que Zidane considère l'ancien joueur de Chelsea "à 100%", cernier ne sera probablement pas titulaire samedi en Liga,mais si tout se passe bien; il pourrait être lancé mardi prochain en match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame (1-0 à l'aller).

On notera que Zinedine Zidane a fait appel à 20 joueurs de son effectif pour cette rencontre et le Belge figure en bonne place.

Joueurs convoqués

Gardiens : Courtois, Lunin, Altube

Défenseurs : Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Mendy.

Milieux : Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco.

L'article continue ci-dessous

Attaquants : Hazard, Benzema, Asensio, Lucas, Vinicius, Rodrygo, Hugo Duro.

Joueurs écartés

Blessures : Mariano, Marcelo, Odriozola, Carvajal