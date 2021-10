Le geste qui a révélé le caractère fort de Messi

Lors de ses premières années au Barça, le génie argentin a montré très vite qu’il avait de la personnalité. RMC Sport en apporte la preuve.

Lionel Messi est un footballeur qui a de la poigne et cela ne date pas d’hier. L’attaquant argentin a su très vite se faire respecter dans le monde pro, à travers son rendement sur le terrain et aussi ses attitudes en dehors.

Dans un documentaire qu’elle compte diffuser sur son antenne le 5 novembre prochain, la chaine RMC Sport montre une séquence qui remonte à la finale de la Ligue des Champions 2006. Un rendez-vous que la Pulga avait raté pour cause de blessure. A l’époque, et même s’il n’avait pas encore ce statut de star internationale, le natif de Rosario avait un caractère bien trempé et il l’a démontré en refusant de venir célébrer le triomphe avec ses coéquipiers.

🇦🇷 "𝐋𝐞́𝐨, 𝐥𝐞 𝐟𝐢𝐥𝐦"



🗣💬 "C’est lunaire, peut-être du jamais vu"



Absent sur blessure de la finale de la Champions League contre Arsenal, Lionel Messi a snobé la remise de la coupe, à 19 ans.

Un documentaire qui met en avant la psychologie de Messi

Eduard Pujol, directeur de Barça TV entre 2005 et 2009, est revenu sur cet épisode pour RMC : « Ce jour-là, il a choisi de ne pas célébrer la victoire. Ce qu’il retient c’est de ne pas avoir joué la finale. Il était jeune, et ça lui a fait très mal. Le Barça soulève la coupe… Mais lui rentre au vestiaire ».

Le film revient aussi de façon globale sur la carrière du sextuple Ballon d’Or, en réalisant « une recherche très approfondie sur sa psychologie, entre mutisme et comportement tyrannique ». De nombreux témoignages viennent étayer cette facette peu connue de l’actuelle star du PSG.

Rendez-vous donc vendredi prochain sur la chaine RMC Sport (à 21h) pour voir ce film de de deux heures intitulé « Léo ».