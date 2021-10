Le Ballon d’Or comme objectif ? Benzema répond

Parmi les favoris au titre individuel en fin d’année, Benzema estime ne pas faire une fixation sur le Ballon d’Or.

Karim Benzema a-t-il laissé passer sa chance lors du Clasico contre le Barça ? En ne trouvant pas le chemin des filets, dimanche, l’attaquant français a manqué une occasion de frapper encore un grand coup dans la course au Ballon d’Or.

Réduire les chances de Benzema de soulever le trophée individuel à ce simple match est tout sauf logique mais la prestation de Mohamed Salah et son triplé contre Manchester United prouve bien qu’elle peut influencer le panel de votants.

Quoi qu’il en soit, Karim Benzema n’a pas eu besoin du Clasico pour rappeler quel formidable attaquant il est et quel poids il a pris au Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

A bientôt 34 ans, « KB9 » semble au sommet de son art et ses performances madrilènes ainsi qu’en équipe de France lors du Final 4 de Ligue des Nations lui promettent une place de choix dans la course au Ballon d’Or.

Alors, le natif de Bron se voit-il soulever le trophée comme a pu le faire son idole Ronaldo ? Il jure qu’il n’en fait pas une obsession, peut-être conscient que l’absence de titres avec le Real en 2021 peut lui coûter quelques voix.

"C’est bien déjà d’être dans les 30. Et c’est un rêve que j’ai depuis je suis tout petit, comme j’en ai eu beaucoup. Comme jouer pour le Real ou gagner une Coupe d’Europe", a-t-il déclaré dans un entretien à BeIn Sports, dimanche.

"Ce n’est pas une question d’objectif, car si tu commences à réfléchir comme ça tu laisses beaucoup d’énergie et ce n’est pas le plus important. Le plus important c’est de procurer quelque chose sur un terrain de foot, par des gestes techniques, de belles passes, des contrôles. Faire le show. Moi, j’aime le beau jeu."

"C’est un trophée individuel mais c’est aussi collectif. Si un jour t’arrives à le gagner, c’est que tous tes coéquipiers te l’ont permis. Que ça soit ceux du club ou de la sélection."

Avec des concurrents comme Robert Lewandowski, Jorginho, Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sait que la concurrence sera féroce pour ce Ballon d'Or 2021. Mais, il a des arguments à faire valoir.