La Roma perd son match de Coupe sur tapis vert

Pour avoir effectué six remplacements lors du dernier match de Coupe, la Roma s’est vu infliger une défaite sur tapis vert.

La Ligue italienne de football vient d’infliger une défaite sur tapis vert à l’ en Coupe contre la Spezia. Un revers 0-3 due au fait que les Giallorossi aient effectué six remplacements au lieu des cinq autorisés par le règlement.

Ce verdict ne change pas grand-chose à l’affaire, car les Giallorossi avaient perdu ce match sur le score de 4 buts à 2.

Le club phare de la cité éternelle connait une période délicate actuellement et ses joueurs ne font rien pour arranger la situation. A en croire les révélations faites par le Corriere dello Sport, les Giallorossi ont refusé de s’entrainer jeudi. Le motif de cette décision radicale : ils réclamaient le retour du team manager de l’équipe, Gianluca Gombar.

Ce dernier s’était vu indiquer la porte de la saison après l’erreur des six changements, effectuée à l’occasion du match de la Coupe contre La Spezia.

Ce n’est pas la première fois que l’AS Roma commet une bourde sur le plan administratif. Ça avait déjà été le cas en début de saison lorsqu’ils ont aligné un joueur suspendu. En plus du team manager, le « Global Sport Officer » du club, en l’occurrence Manolo Zubira, a également sauté.

Dzeko et ses coéquipiers ont donc refusé d’assumer leurs devoirs. Pendant trois ans, ils ont donc reproduit la scène qui avait lieu à Knysna en 2010 avec l’équipe de (mais sans s’enfermer dans un bus).

Finalement, et au bout d’une longue réunion, ils sont revenus à la raison et ont accepté d’attaquer la séance. A 48h du match revanche contre la Spezia, il était inadmissible qu’ils continuent à bouder et porte atteinte à l’image de la Louve.