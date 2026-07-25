Sarri menace de boycotter le derby de Rome

L'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a réitéré sa menace de boycotter le prochain Derby della Capitale après la confirmation par les organisateurs du championnat d'une heure de coup d'envoi très discutée. Le technicien expérimenté a placé la direction du club dans une position délicate en laissant entendre qu'il pourrait tout simplement boycotter ce choc au sommet contre la Roma.