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Italie Coupe

Italie CoupeVue d'ensemble

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A

L'Inter confirme la prolongation du contrat de Chivu

L'Inter Milan a officiellement annoncé que son entraîneur principal, Cristian Chivu, a prolongé son contrat et restera à San Siro jusqu'en 2028. L'ancien défenseur des Nerazzurri est ainsi récompensé pour une première saison éclatante sur le banc, au cours de laquelle le club a remporté le Scudetto et la Coppa Italia.

C. ChivuInter
SS Lazio v Udinese Calcio - Serie A

Sarri menace de boycotter le derby de Rome

L'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a réitéré sa menace de boycotter le prochain Derby della Capitale après la confirmation par les organisateurs du championnat d'une heure de coup d'envoi très discutée. Le technicien expérimenté a placé la direction du club dans une position délicate en laissant entendre qu'il pourrait tout simplement boycotter ce choc au sommet contre la Roma.

M. SarriLazio Rome
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Italie Coupe, calendrier et résultats

vendredi 7 août
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jeudi 13 août
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PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1AC Milan crestAC Milan00000000
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3Bologna crestBologna00000000
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