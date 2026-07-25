L'Inter Milan a officiellement annoncé que son entraîneur principal, Cristian Chivu, a prolongé son contrat et restera à San Siro jusqu'en 2028. L'ancien défenseur des Nerazzurri est ainsi récompensé pour une première saison éclatante sur le banc, au cours de laquelle le club a remporté le Scudetto et la Coppa Italia.
Federico Dimarco a répondu aux critiques qui l’avaient donné « fini » après la saison catastrophique de l’Inter en 2024-2025. L’international italien s’est illustré lors du doublé national et est devenu le premier joueur transalpin à remporter le titre de meilleur joueur de Serie A.
L'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a réitéré sa menace de boycotter le prochain Derby della Capitale après la confirmation par les organisateurs du championnat d'une heure de coup d'envoi très discutée. Le technicien expérimenté a placé la direction du club dans une position délicate en laissant entendre qu'il pourrait tout simplement boycotter ce choc au sommet contre la Roma.
L'Inter a réalisé son premier doublé national depuis 16 ans en s'imposant 2-0 face à la Lazio en finale de la Coppa Italia, au Stadio Olimpico. Le capitaine Lautaro Martinez a mené les célébrations et salué l'impact déterminant de l'entraîneur Cristian Chivu, qui a guidé les Nerazzurri vers le sommet du football italien cette saison.