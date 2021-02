Koeman aurait préféré voir Suarez à la Juve

Ronald Koeman évoque sa décision de pousser Luis Suarez vers la sortie l'été dernier.

Les actualités de Barcelone ont été dominées ces derniers temps par l'avenir de Lionel Messi. La superstar argentine a tenté de quitter le club l'été dernier sans y parvenir, et voit son contrat avec le club catalan expirer cet été.

La saga a été aggravée par le succès de son grand ami, Luis Suarez, à l'Atletico Madrid. Le buteur uruguayen est actuellement en tête du classement Pichichi et ses buts ont été cruciaux pour envoyer Los Colchoneros en haut du tableau. Barcelone a permis à Suarez de rejoindre l'Atletico cet été avec un transfert gratuit si désireux de le retirer de leurs livres.

Il semblait sur le point de rejoindre la Juventus avant que le mouvement n'échoue et que ce soit plutôt dans les bras de Diego Simeone qu'il tombait.

Barcelone a été décevant cette saison. Les Catalans sont actuellement deuxième de la Liga, à dix points de l’Atletico, et ont perdu la finale de la Supercopa de Espana face à l’Athletic Bilbao.

Les hommes de Koeman sont toujours qualifiés en Copa del Rey et en Ligue des champions, mais se sont révélés peu convaincants dans les deux cas. Il est prudent de dire que Ronald Koeman a subi un début tumultueux de son règne au Camp Nou après avoir pris le relais l'été dernier, et il a révélé dans une récente interview que même s'il admet que ce n'était pas idéal que Suarez reste en Espagne, c'est une déision qu'il assume, lui qui a poussé l'Uruguayen vers la sortie l'été dernier.

"Cela fait partie de votre travail", a déclaré Koeman à The Athletic. «Vous parlez au club - et quand je suis arrivé en tant qu'entraîneur à Barcelone, nous avions nos opinions et j'avais les informations en dehors du club - et enfin vous prenez des décisions."

«Vous devez prendre ces décisions, car si cela se passe bien, tout va bien, mais si cela ne va pas bien, cela doit rester mon ma voie et c’est le plus important. Nous changeons, bien sûr, et il aurait été préférable que Luis Suarez signe pour la Juventus au lieu de l’Atletico Madrid, car il est toujours dans la Ligue espagnole. Mais ce genre de décision, nous avons dû les prendre, des décisions vraiment difficiles mais en faisant preuve de respect envers le joueur, et je pense que c’est vraiment important. Et je suis toujours d'accord avec ce que nous avons fait à l'époque."