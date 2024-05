Hansi Flick met son veto à une recrue du Barça

Hansi Flick aura du pain sur la planche lorsqu'il prendra officiellement les rênes du FC Barcelone

L'un des domaines qu'il devra maîtriser, avec l'aide du directeur sportif Deco, est celui des transferts. Compte tenu de la situation financière difficile du club, il est essentiel que les bonnes décisions soient prises et qu'il n'y ait pas de doutes.

Le FC Barcelone devra régler les cas de Joao Felix et Joao Cancelo dans les semaines à venir. Les deux joueurs retourneront dans leurs clubs d'origine, respectivement l'Atlético Madrid et Manchester City, après l'Euro 2024, et il est loin d'être certain qu'il se retrouvera en Catalogne pour une deuxième saison consécutive.

L'article continue ci-dessous

Felix ne devrait pas rester, mais le cas de Cancelo est moins simple. Selon Sport, le FC Barcelone devrait envisager un second prêt à Man City, mais Flick n'est pas totalement convaincu par l'idée de voir le latéral portugais signer à nouveau, car il s'inquiète de ses capacités défensives, qui ont été mises à mal à de nombreuses reprises ces derniers mois.

Si Xavi était resté, Barcelone se serait engagé à faire signer Cancelo, mais avec Flick à la barre, la situation est beaucoup plus floue. Reste à voir comment ils aborderont la question lors de la fenêtre de transfert.