France, Deschamps : "Benzema sait comment me remercier"

Le sélectionneur des Bleus attend tout simplement de Karim Benzema qu'il soit bon sur le terrain.

"Merci Didier !", avait ironisé Karim Benzema pour conclure sa première conférence de presse marquant son retour chez les Bleus où il avait été questionné à de multiples reprises sur sa relation avec le sélectionneur et sur les coulisses de son retour en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid est bien évidemment très heureux de faire son retour en équipe de France, cinq ans et demi après sa dernière convocation, mais c'est également le cas de son sélectionneur.

Avec Karim Benzema dans ses rangs, Didier Deschamps peut compter sur un effectif très compétitif et profond avant d'aborder un sacré challenge : réussir le doublé Coupe du monde-Euro. En revanche, le natif de Bayonne n'attend pas de remerciements de la part du meilleur buteur du Real Madrid cette saison. En effet, plus que des mots, Didier Deschamps attend des actes et donc, pragmatique comme il aime l'être, une réponse sur le terrain.

Invité dans la matinale d'Europe 1, Didier Deschamps est revenu sur le retour de Karim Benzema. Le sélectionneur n'attend pas de remerciements ou quoi que ce soit, mais seulement que Benzema brille avec les Bleus : "C'est sa force de ne pas avoir renoncé à l'équipe de France. Je ne vais pas dire qu'il a changé, il a seulement évolué. Que lui n'ait pas renoncé c'est une chose. Moi, à aucun moment je n’ai pris une décision radicale. Je n’ai jamais dit qu’il n’est pas sélectionnable. J'aurais pu, mais je ne l'ai jamais fait. On ne sait pas de quoi est fait demain. Il sait très bien comment me 'remercier' de la meilleure des façons. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du terrain. Il prend beaucoup de places médiatiquement, mais avec lui, l'équipe de France est censé être plus forte dans sa globalité".

Deschamps n'a jamais fermé la porte définitivement à Benzema

"Le football prend tellement de places parce que c'est le sport le plus populaire, que tout le monde peut être amené à donner son avis quand il s'agit de l'équipe de France. Évidemment que je savais très bien, en prenant cette décision, que ça allait faire du bruit. Je m'en suis rendu compte juste après. Mais bon, depuis que je suis ici (à Clairefontaine) avec mes joueurs, je suis en autarcie. J'imagine bien ce qu'il se passe à l'extérieur. Je n'ai pas de soucis avec ça bien au contraire", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

"On ne va pas refaire l'histoire parce que vous aimez bien ça. Je ne sais pas combien de fois on m'a posé la question 'Mais est-ce que vous attendez des excuses publiques ?' Je n'attendais rien. Après le plus important, malheureusement vous ne le saurez pas ou avec le temps peut-être quelques bribes, c'est la discussion que j'ai eu avec lui. Je comprends qu'à l'extérieur on puisse se demander comment ça se passe avec le groupe, mais c'est un non-évènement. Cela se passe naturellement. Les autres joueurs le connaissent. Il est dans un groupe qui a bien fonctionné, qui a ses habitudes. Si j'arrive à cette décision-là, c'est qu'il n'y a pas le moindre souci ou problème", a conclu Didier Deschamps.

Lors de son premier match face au Pays de Galles, Karim Benzema s'est montré très intéressant mais a manqué de réussite avec notamment un penalty manqué. Néanmoins, l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais a toutes les conditions réunies pour briller lors des prochaines rencontres des Bleus et pour aider l'équipe de France à réaliser un bel Euro, avec comme objectif, la victoire au bout.