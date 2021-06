Deschamps : "Je suis fier d’être français"

Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Deschamps a tout connu avec l’équipe de France que ce soit sur le banc ou en tant que joueur.

20 ans. A cinquante-deux ans, Didier Deschamps a donné vingt ans de sa vie à l’équipe de France. D’abord en tant que joueur et capitaine entre 1989 et 2000 puis en tant que sélectionneur depuis 2012.

Entre l’ancien milieu de terrain et les Bleus, c’est donc une vraie histoire d’amour qui ne cesse de se prolonger et qui n’est pas prête de s’arrêter. Sous contrat jusqu’en 2022, Deschamps n’est pas disposé à rendre son tablier tout de suite comme il l’ a expliqué sur RTL. Avec une génération dorée qui terrorise toute l’Europe avant même d’avoir fait son entrée en lice dans l’Euro 2020, pourquoi vouloir passer la main ?

Comme un poisson dans l’eau dans ce costume de sélectionneur, Didier Deschamps a réussi à inculquer son esprit de gagnant depuis sa prise de fonction. Une mentalité qui lui a permis de gagner des titres depuis ses débuts en professionnel et d’en faire l’un des plus beaux palmarès du football français. Avec lui, Pierre de Coubertin n’a pas sa place !

"L’important, c’est de participer pour gagner. C’est le dimanche matin qu’on participe !, répond-t-il au Parisien à la question de savoir si l’important est de participer. On est dans le sport de haut niveau. Quand tu es engagé dans une épreuve, un tournoi, il faut faire en sorte d’aller au bout. Le plaisir n’est total pour moi que s’il s’accompagne de la victoire."

Ayant connu la désillusion de 1993 avec l’élimination contre la Bulgarie pour les qualifications au Mondial 94, Deschamps a ensuite rattrapé le temps perdu en soulevant coup sur coup la Coupe du Monde 1998 à la maison puis l’Euro 2000, brassard autour du bras.

"Le plus grand évènement dans l’histoire du sport ? Je ne peux pas être objectif et faire abstraction de mon histoire personnelle. Le titre en 1998 a tout changé et vous marque à vie. Ca n’enlève en rien ce qu’ont pu faire d’autre champions aux JO comme Riner, Manaudou ou Pérec. Mais notre succès en 98, je l’ai vécu de l’intérieur."

"Je suis fier d’être français et de mon pays. 'La Marseillaise', c’est sacré. Hormis les des hymnes d’avant-match, elle retentit pour célébrer un succès. Quand un athlète gagner, c’est qu’il a été le meilleur."