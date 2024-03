"Fantôme", Kylian Mbappé prend cher après France-Chili

Muet deux matchs de suite avec l’Equipe de France en mars, Kylian Mbappé est allumé de part et d’autre depuis après le match France-Chili.

S’il n’avait pas pu réagir face à l’Allemagne (défaite 0-2) au Groupama Stadium, samedi dernier, Kylian Mbappé, sifflé au Vélodrome, n’a pas non plus réussi à trouver le chemin des filets ce mardi soir au Stade Orange Vélodrome nonobstant les trois buts inscrits par les Bleus lors de la victoire face au Chili (3-2). Le Bondynois a délivré la passe décisive du premier but français contre la Roja inscrit par Youssouf Fofana (18e) pour la remise à l’heure des pendules.

Mbappé perturbé par son avenir ? Non, selon Riolo

La copie indigène livrée par Kylian Mbappé lors des deux sorties de l’équipe de France n’est pas passée inaperçue aux yeux des acteurs du football. Journaliste RMC Sport, Daniel Riolo, qui s’en était pris aux Bleus et Deschamps avant le match contre le Chili (victoire 3-2), n’a pas apprécié les performances de l’attaquant du Paris Saint-Germain lors des deux sorties des Bleus. Si le Bondynois avait clamé ne pas être perturbé par les questions sur son avenir, Riolo ne comprend pas pourquoi ce silence avec la sélection.

Pour l’éditorialiste, la passe décisive accordée à Mbappé sur le but de Fofana n’en est pas une. « Je refuse de considérer ça comme une passe décisive. Arrêtons », a d’abord lancé Daniel Riolo, avant de poursuivre. « Je suis absolument d’accord, c’est très bizarre, c’est presque trop gros être vrai », estime Riolo, qui balaie l’idée d’une trop grosse pression sur les épaules entre son brassard et les discussions sur son avenir. « Ça ne le gêne pas d’habitude », a souligné le journaliste.

"Fantôme…très décevant", Riolo très dur avec Mbappé

Visiblement, Kylian Mbappé a raté ses deux sorties avec l’équipe de France. Le capitaine des Bleus n’était pas à son meilleur niveau, lui qui marquait au moins une rencontre sur deux avec l’équipe de France. Une contreperformance déplorée par Daniel Riolo, qui voit le Bondynois « comme un fantôme » et « très décevant » lors des deux matchs des Bleus.

« En équipe de France, ça n’arrive pas qu’il n’est pas motivé deux matchs de suite. Il est là, il traverse le match comme un fantôme, ce n’est pas normal, c’est même gênant, il ne peut pas faire ça. S’il vient en équipe de France, c’est pour jouer, surtout si c’est de la 1ere à la 90e, il n’a pas le droit d’être un fantôme, pas lui. Il est capitaine, il se doit d’être performant. Dans ces cas-là il peut demander de jouer un match sur deux ou il peut faire les deux matchs mais il est nul sur les deux matchs. Je n’aime pas du tout, ces deux matchs ne sont pas bons. Il a tout raté. Ses conférences de presse ont été excellentes, ses prestations minables », a fustigé Riolo.

« Si physiquement t’es cuit, tu ne joues pas. Mais tu n’es pas cuit au point de ne même pas bouger un peu. Il ne bougeait pas, il marchait, il a fait quatre courses. Ce n’est pas digne de lui, c’est très décevant », regrette Daniel Riolo. Mbappé sait donc quoi faire au prochain rassemblement des Bleus.