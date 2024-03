Accueil surprenant pour Kylian Mbappé au Vélodrome pour France - Chili

Le Stade Vélodrome a réservé un accueil particulier à Kylian Mbappé lors de France – Chili, mardi.

La France affronte le Chili ce mardi soir pour son deuxième et dernier match de la trêve internationale. Un match particulier pour Kylian Mbappé qui va se produire avec l’Equipe de France au Stade Vélodrome. Joueur phare du PSG, l’international français sait qu’il n’est pas en odeur de sainteté à Marseille. Par ailleurs, les supporters de l’OM lui ont réservé un accueil surprenant à son entrée sur le terrain.

Kylian Mbappé sifflé par le Vélodrome lors de France – Chili

C’était prévisible et il le savait lui-même. Kylian Mbappé n’a pas été accueilli de la plus belle des manières par les supporters marseillais ce mardi. Comme il s’y attendait, l’attaquant du PSG a d’abord reçu une bronca de la part du public de l’OM à l’apparition de son visage sur l’écran géant lors de l’échauffement. Une bronca qui n’aura pas suffi apparemment puisque le natif de Bondy a encore été hué lors de l’annonce des compositions des deux équipes. Pire, Kylian Mbappé est sifflé par le Vélodrome à chaque touche de balle. La soirée risque d’être longue pour l’ancien joueur de Monaco malgré la tentative diplomatique de Jérôme Rothen avant le match.

Rothen a essayé d’éviter à Mbappé cet accueil houleux

Si Kylian Mbappé s’attendait lui-même à être sifflé au Vélodrome ce soir, Jérôme Rothen a essayé peu avant le match d’en dissuader le public marseillais. L’ancien milieu de terrain du PSG a appelé notamment au sens du patriotisme des supporters phocéens. A en croire Rothen, siffler Mbappé reviendrait à siffler toute l’Equipe de France, ce qui pourrait être préjudiciable pour les Bleus qui jouent pourtant à domicile.

« A l'arrivée, que ça soit à Marseille, Paris ou Lyon... quand on a gagné la Coupe du monde 2018, j'ai vu des images à Marseille. Et on a été gagné la Coupe du monde 2018, surtout en finale, aussi grâce à Kylian Mbappé qui était Parisien. Pour autant il y a eu des feux d'artifices et les gens ont défilé à Marseille. Tout le pays était heureux. Pourquoi aujourd'hui, sous prétexte que c'est un Parisien qui vient jouer au stade Vélodrome, tu vas le siffler ? Moi, je ne comprends pas », déclarait-il sur les ondes de RMC avant d’enchainer : « Je ne demande pas aux gens de l'ovationner et de lui dérouler le tapis rouge, mais soyez neutres. Au pire soyez neutres. S'il marque un beau but et s'il est très bon, tu as le droit d'applaudir car cela reste un spectacle et tu vas pousser ton équipe. C'est pour ça qu'en sélection j'ai du mal à comprendre les sifflets », a ajouté Jérôme Rothen. Un message qui n’est pas passé visiblement.