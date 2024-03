Equipe de France : Avant le Chili, Daniel Riolo démonte les Bleus

A quelques heures du coup d’envoi face au Chili, les Bleus viennent de recevoir un tacle de la part de Daniel Riolo.

La contreperformance des Bleus face à l’Allemagne (0-2), samedi dernier, peine à se faire oublier en France. Editorialiste et journaliste RMC, Daniel Riolo déplore le manque de technique des Bleus, qui sont très loin des joueurs de la Mannschaft. Ceci avant le match contre le Chili, ce mardi à 21 heures au Stade Orange Vélodrome.

Un Deschamps à court d’arguments, selon Riolo

Pour son premier match de la trêve internationale, l’Equipe de France s’était inclinée face à l’Allemagne (0-2) au Groupama Stadium, samedi dernier. Mais le discours tenu pas le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n’est pas apprécié par Daniel Riolo, qui n’a pas caché son amertume dans l’After Foot sur RMC, lundi.

« Le résultat, est-ce que c’est grave? Est-ce que ça signifie quelque chose en vue de l’Euro? Je m’en fous, je laisse ça de côté... Je vais démarrer mon raisonnement par les propos entendus après la défaite. Deschamps se dit frustré par le manque d’agressivité et de détermination, il pointe le déficit athlétique, j’entends parler d’un état d’esprit défaillant. J’en ai marre de ces phrases. En France, on a arrêté depuis longtemps de parler de foot et de jeu. Etant donné qu’on a gagné de cette façon-là et que c’est coulé dans le marbre définitivement que Deschamps ne voit le foot que de cette façon-là. Il ne peut pas le voir autrement parce qu’il ne peut pas faire autrement, il n’a pas les joueurs pour faire autre chose », a lancé Daniel Riolo.

L'article continue ci-dessous

Getty

La France ? Techniquement, ce n’est pas encore ça

S’il déplore l’absence d’Antoine Griezmann, Daniel Riolo estime que la France pourrait faire mieux même sans l’attaquant de l’Atlético Madrid. « Griezmann n’est pas un joueur 'français' (il a été formé en Espagne, à la Real Sociedad), il n’a pas appris le foot en France, c’est un joueur espagnol de formation. Ça change tout de comprendre ça », rappelle Riolo, avant de poursuivre en déplorant la qualité technique des Bleus.

Getty

« Samedi soir sur le terrain en face, tu avais Kroos, Gündogan, Musiala, Kimmich, Wirtz, Havertz… Vous me citez un joueur en équipe de France qui, techniquement, s’approche de ça ? (…) J’ai discuté avec des formateurs, il y a un truc qu’on ne fait plus en France : le rapport avec le ballon comme Di Maria, Dybala, Foden, Bellingham, Bernado Silva. (…) On est devenu une usine à joueurs. Nos clubs fabriquent des joueurs pour les vendre de plus en plus tôt et ne finissent pas leur travail de post-formation », a déploré Riolo.

« C’est un choix dans ma critique, la France fait un choix qui ne l’a pas empêché d’être championne du monde en 2018. C’est une sensibilité. (…) Mais depuis Zidane, qui a-t-on eu comme joueur vraiment technique en équipe de France? Gourcuff OK, Pogba qui a fini sa formation à l’étranger (Manchester United) et Griezmann qui n’est pas un joueur français », a ajouté l’éditorialiste RMC.