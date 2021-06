Entre Henderson et De Gea, James a sa préférence

L'ancien portier anglais estime qu'Ole Gunnar Solskjaer va devoir faire un choix entre les deux gardiens, et l'incite à miser sur Dean Henderson.

L'ancien gardien de but anglais David James pense qu'Ole Gunnar Solskjaer devrait faire du gardien des Trois Lions Dean Henderson son numéro un à Manchester United. Le coach de United a été confronté à un dilemme la saison dernière, avec un David de Gea sous pression depuis le retour de Dean Henderson à Old Trafford.

Mais la situation ne peut plus durer, et Ole Gunnar Solskjaer va devoir faire un choix. D'autant que la vente de l'un ou de l'autre pourrait rapporter une somme d'argent non négligeable à réinvestir cet été pour renforcer l'équipe. Et David James, a clairement sa préférence. "Henderson, il a 23 ans et au niveau de la Premier League, il a évidemment montré qu'il pouvait jouer, avec Sheffield United et aussi maintenant à plusieurs reprises avec Manchester United", a-t-il déclaré à Goal.

À 30 ans, David De Gea a encore du temps devant lui

"Il y a un certain temps pour s'habituer à jouer pour Manchester United, ce qui est légèrement différent de jouer pour Sheffield United, mais les capacités qu'il a déjà et le potentiel qu'il a sont bien supérieurs à ce que propose David de Gea. De Gea n'est pas un mauvais gardien, ce n'est pas à propos de ça. Je pense juste que du point de vue d'un manager, vous regardez où le club va aller de l'avant", a ensuite ajouté l'ex-portier, qui s'attend à ce que l'Espagnol finisse par retrouver son niveau de jeu.

"De Gea a été phénoménal pour Manchester United, mais rester performant à ce niveau est si difficile (...) Il peut y retourner. Il a 30 ans, il a donc tout le temps de reproduire la forme qu'il avait auparavant. Par expérience, je suis entré dans l'équipe d'Angleterre à 36 ans et j'ai disputé une Coupe du monde à 39 ans. J'avais quitté Liverpool à 29 ans, mais ma carrière s'est améliorée entre 30 et 39 ans. De Gea a beaucoup de temps, à condition évidemment qu'il reste en forme", a-t-il jugé, optimiste.

Passé tout proche de rejoindre le Real Madrid à plusieurs reprises, David De Gea n'a jamais digéré ces transferts avortés et peine à retrouver l'influence qui était la sienne par le passé. Et il y a fort à parier que le fait d'avoir un Dean Henderson dans les pattes ne l'aide pas. À Manchester United de faire un choix cet été.