Entre Ceferin et Florentino Perez, ça va très loin

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin aurait traité le président du Real Madrid Florentino Perez de « raciste »

C'est ce que l'on apprend selon des SMS envoyés par le Slovène à l'ancien président de la RFEF Luis Rubiales.

Dans un récent rapport, The Objective a révélé des détails sur les discussions entre Rubiales, Ceferin et les joueurs de Barcelone Gerard Piqué et Lionel Messi pour mettre en place un fonds détournant l'argent des droits de télévision vers les joueurs espagnols qui devaient subir des réductions de salaire en raison de la pandémie en 2020. Le fonds se serait élevé à 30 millions d'euros, bien qu'El Espanol affirme que Messi voulait que le fonds de solidarité aille d'abord aux joueurs qui gagnent le moins, déclarant « Je préfère ne pas prendre d'argent » si tous n'étaient pas indemnisés. Jusqu'à présent, il semble qu'aucun fonds de ce type n'ait été créé.

D'autres correspondances entre Ceferin et Rubiales ont été révélées, qui remontent à un an avant le prétendu fonds de solidarité, lorsque Ceferin et Perez s'affrontaient au sujet des plans de Superleague proposés par Perez. Plus tôt dans la journée, Ceferin avait qualifié Perez d'égoïste dans des commentaires aux médias.

LR : « Je parlerai avec Florentino parce qu'ici en Espagne, si j'ai contre moi Tebas et Florentino, [ce sera] impossible pour moi. Réfléchissons à la meilleure chose à faire. C'est un homme très fier. Je pense que nous pouvons essayer de parler et de calmer tout le monde, mais je continuerai à 100% avec vous. Ne vous inquiétez pas pour cela. TOUJOURS. «

AC : « Je suis également fier, n'oubliez pas. Je ne veux pas parler avec lui. Je ne le ferais que grâce à vous. C'est un idiot et un raciste ! Ne calme pas les choses pour moi, je n'en ai pas besoin. Je veux juste que tu sois forte. »