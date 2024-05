Dortmund – PSG, Daniel Riolo dézingue Luis Enrique après la défaite

Furieux après la défaite du PSG à Dortmund, mercredi soir, Daniel Riolo ne fait pas cadeau à Luis Enrique, le coach parisien.

Daniel Riolo n’est presque jamais satisfait des choix de Luis Enrique. Et le journaliste de RMC Sport ne manque jamais l’occasion de se faire entendre en critiquant le technicien espagnol. Si Luis Enrique a encore fait des choix que l’éditorialiste et plein d’autres acteurs du football n’ont pas compris.

Une victoire de Dortmund très bien méritée

En déplacement au Signal Iduna Park où Kylian Mbappé a été laissé en raison d’un contrôle antidopage, la formation de la capitale française n’a pas convaincu lors de cette demi-finale aller de la Ligue des champions. En effet, les Franciliens ont été battus (1-0) par les Bavarois. Pour Daniel Riolo, le PSG s’est laissé conduire par la troupe à Edin Terzic, qui a bien mérité sa victoire à domicile.

Getty Images

« Le PSG s'est très rapidement laissé mettre dans le rythme de Dortmund, un rythme qu'ils ont dicté : à la fois lent, puis en accélération, lent, en accélération, etc. C'est eux qui ont donné le tempo et c'était, de l'avis de tous les observateurs de Dortmund, exactement ce qu'ils aiment faire. Si tu les bouscules comme le PSG l'a fait au match aller de la phase de groupes, ou que tu les prends à la gorge et que tu leur rentres dedans comme l'a fait le RB Leipzig ce week-end, ils peuvent être complètement décontenancés derrière. Mais si tu les laisses comme ça, dicter une sorte de tempo, ils peuvent sortir un bon match, et ils ont sorti un bon match. (…) Même si le PSG n'a pas été fracassé complet et a eu des occasions, la victoire de Dortmund ne me semble pas volée, loin de là… », a déclaré l’éditorialiste dans l’After Foot.

Riolo fracasse Luis Enrique

S’il avait plusieurs fois critiqué les choix de Lucho qu’il ne comprenait presque jamais, Daniel Riolo avait montré un peu de retenu ces derniers jours après la qualification du PSG face au Barça (1-4). Mais la défaite à Dortmund a relancé les critiques envers l’Asturien. Surtout le fait d’avoir laissé au banc Gonçalo Ramos, qui avait pourtant arraché le nul pour Paris face à Le Havre (3-3), le weekend écoulé, énerve le journaliste, qui n’a pas loupé l’ancien coach du Barça.

« On a l'impression, même s'il déteste absolument ce mot, qu'une équipe-type s'est dégagée lors du match retour à Barcelone. On n'a pas le droit de voir que c'était un match à onze contre dix, parce que, de toute façon, c'est forcément génial (ironique). (…) Donc Ramos était sur le banc, avec l'idée qu'il aurait quand-même une demi-heure dans ce match. Bon, le génie a décidé qu'il n'aurait pas une minute dans ce match… J'imagine que tout le monde a compris puisqu'il n'y a que moi qui comprend rien et que tout le monde comprend tout maintenant quand le génie prend une décision », a déploré Riolo.