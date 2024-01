PSG : « Tu es idiot », Daniel Riolo tacle sévèrement Luis Enrique

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, prend cher de Daniel Riolo après le match nul (2-2) contre le Stade Brestois.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a été accroché par le Stade Brestois (2-2). Le choix du technicien espagnol de la formation francilienne a été fortement critiqué par le journaliste et éditorialiste RMC, Daniel Riolo. Ce dernier n’a fait aucun cadeau au coach parisien, dont il déplore le manque de communication.

Riolo déplore la communication de Lucho

Après le match nul du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois (2-2), qui a connu des incidents (caillassage des bus brestois), Daniel Riolo Riolo a remis en cause le choix tactique de Luis Enrique. Dans l’After Foot sur RMC, dimanche, le journaliste a déploré la manière de communiquer de l’ancien coach du FC Barcelone.

« Il n’a pas expliqué ce qu’il a fait dans son laboratoire. Face à Luis Enrique, nous sommes tous ignorants, moi probablement un peu plus… », a d’abord ironisé Daniel Riolo avant de pester contre la communication du technicien espagnol face à la presse.

« Il raconte tout le temps les mêmes choses, il ne dit rien parce que ça le fait chier de nous parler. Il se gratte la tête, il bosse tellement la semaine dans son laboratoire, Géo-trouvetou, qu'il n'a plus rien à dire le dimanche. C'est un génie, il ne parle pas. Quand il te parle, tu es idiot par rapport à lui », a-t-il ajouté.

« Hernandez a joué toute la saison arrière gauche, n’est-ce pas ? Et Beraldo est venu pour jouer dans l’axe. Mais ce soir dans une composition en 4-2-3-1 assez originale par rapport aux standards de Luis Enrique, il met Hernandez dans l’axe et Beraldo à gauche ? Ok, très bien, pourquoi pas ? (…) Celui qui joue 10, c’est Asensio. On pensait qu’il pouvait être faux 9 ou sur le côté mais comme il faut être imprévisible pour les autres, je me demande parfois même si les joueurs ne sont pas surpris. Après, Kolo Muani, le pauvre, lui et Vitinha le Marseillais devraient faire le cercle des dépressifs de la L1. Mais pourquoi Dembélé ne joue pas alors qu’il allume sur le côté droit alors que l’autre rate à peu près tout? Comme Hakimi est à la CAN, il se dit qu’il ne va pas mettre Dembélé. Et puis Zaïre-Emery au milieu de terrain, c’était trop bien donc il lui a dit: ‘tu vas aller jouer arrière droit un peu’. J’avais essayé Soler arrière droit, c’était pas si mal curieusement mais non: ‘tu vas rester sur le banc, Zaïre-Emery va jouer là et on va faire autrement’ », a poursuivi Riolo, déplorant le choix tactique de Luis Enrique.

"Le plus mauvais match de la saison"

Alors que Luis Enrique s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs après le match nul contre le club breton, Daniel Riolo estime que c’est le plus mauvais match disputé par le Paris Saint-Germain au cours de cette saison. L’éditorialiste ne sait plus ce qui fait la force de Kylian Mbappé sur la pelouse.

« En termes d’implication personnelle, c’est le plus mauvais match de la saison. Même quand il faisait son labo, je trouvais qu’il y avait au minimum une vraie implication collective et personnelle des joueurs. Comme tout le monde est convaincu, à part moi, par le positionnement de Mbappé en 9, on aura peut-être trouvé qu’il est génial ce soir en 9 et que Barcola – qui a fait plutôt un bon match ce soir - lui est supérieur », a-t-il estimé.

« Je préférerais quand même que ce soit Mbappé à gauche et qu’on joue avec un vrai 9 mais il n’y en pas – à 80 millions, ce n’est pas assez pour en acheter - donc on joue avec Mbappé en 9. Si on me dit que c’est dans cette position qu’il est formidable parce qu’il fait quatre passements de jambes au milieu et qu’il rate la passe derrière, OK. J’ai entendu le Parc se lever sur les dribbles de Mbappé et Barcola au milieu de terrain avant de perdre le ballon. Si c’est ça qui est formidable, si c’est ce que prépare Géo-trouvetou, c’est très bien. Je n’arriverais jamais à me faire au positionnement de Mbappé », a ajouté Riolo.