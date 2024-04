PSG – Le Havre : Ramos sauve encore Paris d’une défaite (3-3)

Le PSG recevait Le Havre samedi pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Score final, 3-3.

Le Paris Saint-Germain affrontait Le Havre samedi soir à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Face à une équipe barragiste avant le match, les Parisiens vont courir derrière le score avant d’égaliser en fin de match. Le titre devra attendre pour le PSG.

Le Havre surprend le PSG

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le PSG qui monopolisait le ballon dans les premières minutes. Mais il fallait attendre la 10e minute pour voir une première alerte sur le camp havrais. Cela venait notamment d’Ousmane Dembélé qui dont la frappe passait, par contre, à côté. L’international français revenait à la charge avec cette fois-ci, un enroulé qui frôlait la barre de Desmas (15e). Cependant, c’est du côté des visiteurs que viendra le premier but de la rencontre. Sur une belle action initiée par André Ayew et Nego, Sabbi trouvait Opéri qui marquait sur la première frappe des Normands (0-1, 20e).

Mais cette avance ne durait pas longtemps puisque le PSG égalisait huit minutes plus tard. Après une récupération d’Achraf Hakimi, Dembélé lançait Warren Zaire-Emery qui centrait fort dans la surface pour Bradley Barcola qui concluait facilement (1-1, 28e). Décidément venu gâcher la fête aux Parisiens, les Havrais reprenaient l’avantage quelques minutes après. Nego servait André Ayew après un excellent contrôle dans la surface et le Ghanéen se démarquait de Danilo et fusillait Keylor Navas (1-2, 38pts). Les Normands conservaient cet avantage jusqu’à la pause.

Le PSG évite la défaite

Au retour des vestiaires, Luis Enrique lançait Kylian Mbappé, Kang-In Lee et la pépite, Senny Mayulu. Un triple changement qui n’empêchera pas le PSG d’encaisser un troisième but. Un but dont la responsabilité incombe à Danilo Pereira qui faisait faute sur Nego dans la surface. Le penalty était transformé par Abdoulaye Touré qui prenait Navas à contre-pied (1-3, 60e). Mbappé lançait la révolte parisienne juste après avec une frappe enroulée qui passait près du cadre de Desmas (65e). Le Havre résistait aux assauts franciliens pendant plusieurs minutes mais finira par concéder la réduction du score.

Après un bon travail dos au but, Gonçalo Ramos, entré en cours de jeu, lançait Hakimi qui allait tromper d’un sang-froid, Desmas (2-3, 77e). Le PSG forçait dans les derniers instants mais ne trouvait pas la solution à l’image de la tentative de Senny Mayulu qui filait au-dessus à la 89e. Mais Gonçalo Ramos remettait les pendules à l’heure en toute fin de match avec un coup de tête salvateur sur un centre de Kang-In Lee (3-3, 90+5). Avec ce nul, Le Havre (15e, 31pts) réalise la bonne opération de la journée et sort de la zone de relégation. Toujours leader, le PSG (1er, 70pts) devra attendre encore un peu pour le titre et va se tourner désormais vers sa demi-finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund, mercredi.