Dortmund : Jude Bellingham est le joueur de l'année selon une légende allemande

Jude Bellingham éblouit le monde entier de son talent grâce à ses performances en Bundesliga et ne laisse pas insensible les légendes du football.

Si la Ligue 1 est dénommée la Ligue des talents en référence aux nombreux jeunes talents passant par le championnat de France pour exploser et ensuite rejoindre les meilleurs clubs européens, la Bundesliga n'est pas mal non plus dans ce domaine. En effet, le championnat allemand est devenu une terre d'exil florissante pour les jeunes anglais et français, à l'image de Nkunku, Sancho, Diaby ou encore Bellingham.

Musiala seul concurrent de Bellingham

L'année dernière, Christopher Nkunku a éblouit le championnat allemand de son talent et a été élu meilleur joueur du championnat, cette année, la nouvelle coqueluche du football allemand n'est autre que Jude Bellingham. L'international anglais impressionne tout le monde et est encore plus régnant depuis qu'il s'est vu confié les clés du camion au Borussia Dortmund suite au départ d'Erling Haaland en Premier League.

Jude Bellingham est promis à un grand avenir et ne devrait pas faire de vieux os dans la Ruhr puisque son nom est lié aux plus grands clubs européens. Malgré la rivalité entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, L'ancien latéral du club munichois, Philippe Lahm, n'a pas laissé son allégeance à son club de coeur l'empêcher de proclamer Bellingham meilleur joueur de Bundesliga à ce jour en 2022-23.

L'année de la confirmation pour la pépite anglaise

"Il est toujours difficile de désigner le joueur de l'année", a déclaré Lahm au site officiel de la Bundesliga. "Dans une année comme celle-ci, bien sûr, il doit y avoir un peu de Coupe du monde dans le mélange. Je pense que, s'il faut en choisir un, je devrais dire Jude Bellingham du Borussia Dortmund, qui s'est très bien développé jusqu'à présent. Il est un joueur crucial au BVB".

"Aussi, Jamal Musiala, qui surtout en 2022-23 jusqu'à présent a été crucial dans presque tous les matchs du Bayern Munich. Il a également fait trois bons matches à la Coupe du monde. Je dirais que ce sont les joueurs marquants parce que d'autres ont aussi eu un peu de mal", a ajouté le vainqueur de la Coupe du monde avec l'Allemagne en 2014.

Philipp Lahm a ajouté que les blessures de Christopher Nkunku, du RB Leipzig, qui a remporté ce titre la saison dernière, ont aidé Jude Bellingham à prendre le contrôle de la course au titre de joueur de l'année. De plus, le départ de Robert Lewandowski du Bayern Munich pour le FC Barcelone a éliminé un autre grand rival de Jude Bellingham.

Le milieu de terrain est de retour de la Coupe du monde avec l'équipe nationale d'Angleterre et est prêt à aider Dortmund à se battre pour le titre de Bundesliga, le Bayern Munich étant moins dominant que d'habitude. Jude Bellingham aura à coeur de terminer son aventure avec le BVB en beauté avec un titre de champion avant de choisir sa future destination.