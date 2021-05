Dortmund confirme un accord avec Sancho pour une séparation

La direction du Borussia a reconnu avoir accordé un bon de sortie à sa star anglaise, Jadon Sancho.

Jadon Sancho a un "gentlemen's agreement" avec le Borussia Dortmund qui lui permettrait d'obtenir une sortie selon certains critères, a confirmé le directeur sportif Michael Zorc - mais la même chose ne s'applique pas à Erling Haaland.

Le duo offensif, considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs d'Europe, a été pressenti pour bouger au sortir d'une saison frustrante qui voit Dortmund courir le risque de rater la prochaine Ligue des champions.

L'international norvégien Haaland a déjà été cité chez de nombreux concurrents en Europe suite à la tournée effectuée par l'agent Mino Raiola et le père Alf-Inge, mais Zorc a confirmé que la star née à Leeds ne serait pas en mesure de partir aussi facilement que son coéquipier, lequel détient un accord verbal pour toute sortie potentielle.

"Nous avions déjà eu un gentlemen's agreement avec Jadon l'année dernière selon lequel il pouvait changer sous certaines conditions", a déclaré Zorc à ARD. "Il est avec nous depuis quelques années. Cependant, cet accord n'existe pas avec Erling."

Le dirigeant allemand a en outre confirmé que cet accord avait été presque activé l'été dernier lorsque Sancho avait été convoité par Manchester United, ajoutant: "Au bout du compte, les exigences n'ont pas été remplies."

Des bruits précédents ont suggéré que Haaland ne serait pas en mesure de forcer une sortie de son club actuel avant la mi-2022 au plus tôt, en raison d'une clause de son contrat actuel qui court jusqu'en 2024. Cela n'a pas empêché Raiola de vendre les services de son joueur lors d'une tournée européenne bien médiatisée plus tôt cette année, avec des escales à Barcelone et au Real Madrid.

Sancho, qui était précédemment arrivé à Dortmund en provenance de Manchester City, a continué d'être annoncé chez les Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer après leur poursuite infructueuse de l'année dernière, bien que l'ailier soit probablement plus concentré sur l'obtention d'une place dans la liste anglaise pour l'Euro 2020 plutôt qu'un transfert ailleurs.