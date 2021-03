Cristiano Ronaldo : "L'histoire est loin d'être terminée"

Le Portugais a laissé entendre qu'il avait beaucoup plus de chapitres à écrire dans le livre impressionnant de sa carrière après dépassé Pelé.

Cristiano Ronaldo a rompu le silence après avoir dépassé le record de Pelé pour le plus grand nombre de buts dans une carrière professionnelle, assurant aux fans que son histoire est "loin d'être terminée" après avoir franchi une autre étape majeure de sa carrière. Le Portugais a inscrit dimanche un triplé en première mi-temps pour la Juventus contre Cagliari en Serie A, pour renforcer son avance au sommet du classement des meilleurs buteurs de la Serie A.

Cet exploit a permis au joueur de 36 ans de porter son total de buts à 770 toutes compétitions confondues au cours d'une carrière remplie de trophées - mais il ne s'est exprimé que maintenant en battant le record controversé de 767 de la légende brésilienne Pelé, après avoir dépassé son nombre officiel de 757 plus tôt cette année. "Les dernières semaines ont été remplies de nouvelles et de statistiques, me considérant comme le meilleur buteur du monde de l'histoire du football, dépassant les 757 buts officiels de Pelé", a écrit l'attaquant dans un long post sur Instagram.

L'article continue ci-dessous

"Bien que je sois reconnaissant pour cette reconnaissance, il est maintenant temps pour moi d’expliquer pourquoi je n’ai pas reconnu ce record jusqu’à ce moment. Mon admiration éternelle et inconditionnelle pour Pelé m'a amené à prendre en compte son score de 767, en assumant ses neuf buts pour l'équipe d'État de Sao Paulo, ainsi que son seul but pour l'équipe militaire brésilienne, comme buts officiels", a précisé le Portugais.

"Le monde a changé depuis et le football aussi a changé, mais cela ne signifie pas que nous pouvons simplement effacer l’histoire. Maintenant, je ne peux plus attendre les prochains matches et défis ! Les prochains records et trophées ! Croyez-moi, cette histoire est encore loin d'être terminée. L’avenir est demain et il reste encore beaucoup à gagner pour la Juventus et le Portugal !", a conclu Cristiano Ronaldo, qui a également reçu un hommage de la légende brésilienne.

La promesse du joueur qu'il n'a pas encore clôturé le livre sur sa carrière ne fera qu'ajouter de l'huile supplémentaire au feu entourant son avenir, car son futur avec la Juventus continue de faire l'objet d'intenses spéculations. La sous-performance des Bianconeri sur la scène européenne depuis l'arrivée de Ronaldo a conduit à des rumeurs selon lesquelles il pourrait être autorisé à quitter l'Allianz Stadium, ou même à laisser de la place au sang frais.

Mais le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a rejeté les suggestions de départ après l'élimination de la Ligue des champions en milieu de semaine et le joueur lui-même s'est rendu sur Instagram plus tôt cette semaine pour réaffirmer son engagement envers le club. Cristiano Ronaldo a notamment été annoncé vers le PSG ces dernières semaines, ou encore vers le Real Madrid depuis mercredi. Pour le moment, CR7 est concentré sur la fin de saison avec la Juventus, seul l'avenir nous dira si le Portugais aura à nouveau l'occasion de mener le club italien vers les sommets en Ligue des champions la saison prochaine.