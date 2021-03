Pelé félicite Ronaldo de l'avoir dépassé au nombre de buts

L'ancienne star de Santos a été dépassée au classement par l'attaquant de la Juventus après son triplé contre Cagliari.

Le triplé contre Cagliari signifie beaucoup de choses pour Cristiano Ronaldo. L'envol vers le sommet du classement des buteurs de la Serie A (23 buts), la réponse aux critiques suite à l'élimination de la Ligue des champions. La conscience, cette fois pour de vrai, d'avoir dépassé Pelé.

Depuis des décennies, en effet, le nombre de buts professionnels marqués par O Rei est discuté dans un éternel classement des plus grands buteurs de tous les temps. On a souvent parlé de Pelé comme du plus grand buteur de l'histoire, mais c'est maintenant l'ancienne star elle-même qui fait les comptes.

Après son triplé contre Cagliari, Cristiano Ronaldo a atteint 770 buts entre les différents clubs professionnels où il a joué et l'équipe nationale lusitanienne. Pelé, par conséquent, resterait bloqué à 767 (sans tenir compte des buts marqués lors de matchs amicaux et de certains buts douteux, qui feraient grimper le total à quatre chiffres, comme l'a toujours fait remarquer Santos).

Sur ses réseaux sociaux officiels, Pelè a félicité Cristiano Ronaldo de cette manière : "Cristiano, la vie est un vol en solo. Chacun fait son propre parcours. Et quel voyage tu fais ! Je t'admire tellement, j'adore te regarder jouer et ce n'est un secret pour personne.

"Félicitations pour avoir battu mon record de buts en match officiel. Mon seul regret est de ne pas avoir pu te serrer dans mes bras aujourd'hui."

Il n'y a pas que Ronaldo, puisque Messi est également proche du nombre de buts de Pelé : l'Argentin devra probablement attendre au moins une autre saison pour dépasser le phénomène brésilien, qui est le numéro un absolu des buteurs depuis des décennies.

En ce qui concerne l'ancien joueur de Manchester United, le nouvel objectif est de marquer 800 buts dans sa carrière : un objectif qui pourrait être approché cette saison en Serie A (et en finale de la Coupe d'Italie), pour être atteint en 2021-2022.

À partir de là, on passe à d'autres records : après avoir tout gagné encore et encore, il y a encore beaucoup de chiffres que Cristiano Ronaldo doit atteindre et dépasser, afin d'essayer d'être au sommet de toutes les listes de meilleurs buteurs pour les années à venir. Ou plus probablement, des décennies.