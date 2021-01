Coronavirus : Zidane cas-contact ?

Cas contact d'une personne positive, Zinédine Zidane pourrait manquer la prochaine rencontre du Real Madrid, ce samedi à Osasuna.

Zinedine Zidane n'a pas suivi l'entraînement du jeudi, à la suite d'un cas positif de COVID-19 de la part d'un proche.

L'entraîneur français a déjà testé négatif pour le coronavirus dans un test d'antigènes, mais doit attendre les résultats d'un test PCR.

Selon La Sexta, ce résultat peut être attendu plus tard ce jeudi soir. Même si Zidane est négatif, les protocoles de LaLiga pourraient l'empêcher d'entraîner le Real Madrid à Osasuna samedi soir.

Même s'il y a un test négatif, un autre peut être nécessaire trois jours plus tard. Cela dépend également du moment où le contact le plus récent a eu lieu entre Zidane et la personne qui a été testée positive.

Selon les indications du protocole de la ligue espagnole, il est stipulé qu’après le premier résultat, un autre test PCR doit être fait trois jours après pour avoir l’autorisation de retourner auprès de l’équipe. Cependant, les délais peuvent être réduits en fonction de la proximité du cas positif et du moment de la rencontre.

En cas de test positif avéré, le champion du monde 1998 louperait la rencontre de ce samedi face à Osasuna, ainsi que le match de Supercoupe d’ face à l’ la semaine prochaine.

Si Zidane ne peut pas prendre en charge l'équipe, ce serait David Bettoni qui superviserait les débats à El Sadar. Dans tous les cas, le Real Madrid prévoit de se rendre vendredi à 19h00 CET à Pampelune, avançant son voyage en raison du mauvais temps qui a frappé l'Espagne.

Si le match ne peut pas se dérouler comme prévu à 21h00 CET samedi, il pourra être joué dimanche à partir de 12h00 CET.

En effet, Osasuna et le Real Madrid doivent s'affronter sur la pelouse d'El Sadar à Pampelune samedi à l'occasion de la 18e journée du championnat espagnol. Mais d'importantes chutes de neige pendant le week-end pourraient remettre en question la tenue de la rencontre.